吉井和哉が2018年にリリースしたライブアルバム「SOUNDTRACK～Beginning & The End～」が、12月1日に各音楽配信サイトおよびサブスクリプションサービスにて配信される。
「SOUNDTRACK～Beginning & The End～」は2015年に吉井が開催した東京・日本武道館ライブの音源12曲に「Island」を追加収録した作品。また12月1日には、8月に発表された最新曲「みらいのうた」のバイオリンによるインストバージョンも配信リリースされる。
吉井は12月28日に全国ツアー「THE SILENT VISION TOUR 2021-22」の一環として、ソロでは6年ぶりの日本武道館ライブを開催。1月からはツアーの追加公演5公演も決定している。
吉井和哉「SOUNDTRACK～Beginning & The End～」収録曲
01. MY FOOLISH HEART
02. シュレッダー
03. FLOWER
04. CALL ME
05. (Everybody is) Like A Starlight
06. 点描のしくみ
07. 恋の花
08. 血潮
09. HEARTS
10. TALI
11. トブヨウニ
12. ノーパン
13. Island