吉井和哉が2018年にリリースしたライブアルバム「SOUNDTRACK~Beginning & The End~」が、12月1日に各音楽配信サイトおよびサブスクリプションサービスにて配信される。

「SOUNDTRACK~Beginning & The End~」は2015年に吉井が開催した東京・日本武道館ライブの音源12曲に「Island」を追加収録した作品。また12月1日には、8月に発表された最新曲「みらいのうた」のバイオリンによるインストバージョンも配信リリースされる。

吉井は12月28日に全国ツアー「THE SILENT VISION TOUR 2021-22」の一環として、ソロでは6年ぶりの日本武道館ライブを開催。1月からはツアーの追加公演5公演も決定している。

吉井和哉「SOUNDTRACK~Beginning & The End~」収録曲

01. MY FOOLISH HEART

02. シュレッダー

03. FLOWER

04. CALL ME

05. (Everybody is) Like A Starlight

06. 点描のしくみ

07. 恋の花

08. 血潮

09. HEARTS

10. TALI

11. トブヨウニ

12. ノーパン

13. Island