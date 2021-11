浜田省吾が2022年1月6日と7日に、東京・日本武道館で「40th Anniversary ON THE ROAD 2022 LIVE at 武道館」と題したコンサートを開催する。

浜田は1982年1月に日本武道館で初のアリーナコンサートを開催。今回のライブではこの1982年の武道館公演のセットリストが完全再現される。浜田が有観客コンサートを行うのは昨年1月の兵庫・神戸国際会館でのチャリティ公演以来約2年ぶり。武道館コンサートは2002年1月以来20年ぶりとなる。なおこのコンサートの収益の一部は、浜田がサポートする人道支援団体・J.S.Foundationに寄付される。

SHOGO HAMADA / 40th Anniversary ON THE ROAD 2022 LIVE at 武道館

2022年1月6日(木)東京都 日本武道館

2022年1月7日(金)東京都 日本武道館