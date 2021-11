12月3日から5日にYouTubeでアーティストのライブ映像を配信するプログラム「YouTube Music Weekend vol.4」が実施される。

このプログラムでは各日のヘッドライナーであるRADWIMPS、乃木坂46、ONE OK ROCKのほか、indigo la End、Uru、クリープハイプ、GENERATIONS from EXILE TRIBE、SUPER BEAVER、Superfly、ナオト・インティライミ、中村佳穂、浜崎あゆみ、YOASOBIらのライブ映像を配信。3日と4日の深夜には人気Vtuberによる「YouTube Music Weekend vol.4 Midnight」も配信され、3日間で合計68組のアーティストが参加する。

「YouTube Music Weekend vol.4」参加アーティスト

ヘッドライナー

12月3日:RADWIMPS

12月4日:乃木坂46

12月5日:ONE OK ROCK



4s4ki / asmi / 阿部真央 / 絢香 / indigo la End / 上坂すみれ / Wez Atlas / Uru / eill / Ezoshika Gourmet Club / 岡崎体育 / クリープハイプ / Kroi / go!go!vanillas / こはならむ / 小林私 / さとうもか / 澤田空海理 / the engy / C&K / GENERATIONS from EXILE TRIBE / (sic)boy / SUPER BEAVER / Superfly / スキマスイッチ / Saucy Dog / 空音 / TAEYO / w.o.d. / TENDRE / tricot / ナオト・インティライミ / 中村佳穂 / Nulbarich / にしな / 浜崎あゆみ / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE / ビッケブランカ / VivaOla / FANTASTICS from EXILE TRIBE / FAKY / フレデリック / ベリーグッドマン / MACO / majiko / 松本千夏 / miu / YOASOBI / RiL / れん / ONE N' ONLY / @onefive



サポーター:ばんばんざい

YouTube Music Weekend vol.4 Midnight 参加Vtuber

12月3日:星街すいせい / hololive Live Archives / HIMEHINA / 富士葵 / Moona Hoshinova / IRyS

12月4日:緑仙 / 角巻わため / クレア先生 / 律可 / Tacitly / Mori Calliope