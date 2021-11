明治安田生命J3リーグ第29節が28日に各地で行われた。

首位ロアッソ熊本に優勝およびJ2昇格、2位テゲバジャーロ宮崎に2位以内、3位いわてグルージャ盛岡にJ2昇格が決まる可能性がある中での今節。宮崎と熊本の直接対決が行われたが、84分に代健司が奪った決勝点で宮崎が1-0で勝利。最終節を前に首位に浮上した。

岩手はホームでJ2昇格の可能性を残す4位カターレ富山を迎え、こちらも試合終盤の86分に挙げた小野田将人の決勝点で1-0と勝利を収めた。この結果、熊本をかわして2位に浮上している。

宮崎、岩手、熊本が勝ち点1差で続く中で迎える最終節だが、首位の宮崎は全日程を先んじて消化。岩手と熊本はそれぞれ自力でJ2昇格を掴み取る可能性を残している。また、宮崎はJ2ライセンスを有していないため、2位以内に入った場合はJ2への昇格が1チームとなり、J2からの降格が4チームから3チームとなる。

今節の試合結果と順位表、また第30節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼11月28日(日)

岩手 1-0 富山

YS横浜 0-2 福島

今治 3-0 八戸

鹿児島 0-2 長野

宮崎 1-0 熊本

岐阜 0-0 藤枝

讃岐 1-3 鳥取

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 宮崎(53/+13)※全試合消化

2位 岩手(52/+15)

3位 熊本(51/+17)

4位 富山(45/+6)

5位 福島(44/+9)

6位 岐阜(41/+5)

7位 鹿児島(39/-1)

8位 YS横浜(37/-5)

9位 長野(35/+7)

10位 藤枝(32/+3)

11位 今治(29/+1)

12位 八戸(29/-17)

13位 沼津(26/-12)

14位 鳥取(26/-20)

15位 讃岐(20/-21)

■第30節の対戦カード

▼12月5日(日)

14:00 福島 vs 讃岐

14:00 長野 vs 今治

14:00 富山 vs 鹿児島

14:00 藤枝 vs YS横浜

14:00 沼津 vs 岩手

14:00 鳥取 vs 八戸

14:00 熊本 vs 岐阜