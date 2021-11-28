ロッテは28日、12月4日13時00分~15時00分にオンラインで開催するファン感謝デー「MARINES FANFEST 2021(マリーンズ・ファンフェスト2021)」の出演者及びイベント内容が決まったと発表した。
参加選手は、佐々木千隼投手、石川投手、佐々木朗希投手、唐川投手、小島投手、岩下投手、益田投手、国吉投手、田村捕手、佐藤都志也捕手、加藤匠馬捕手、藤岡内野手、安田内野手、中村奨吾内野手、三木内野手、荻野外野手、藤原外野手、岡外野手、山口外野手、和田外野手の計20名。
スペシャルゲストとしてYouTubeチャンネル「貴ちゃんねるず」 を配信しているタレントのとんねるず・石橋貴明さんが出演。なお「MARINES FANFEST 2021」は有料CS放送「日テレNEWS24」で生放送、パ・リーグ6球団公式メディア「パーソル パ・リーグTV」(有料サービス)と球団公式ファンメディア「MARINES PLUS」(無料)で生配信される。
▼ MARINES FANFEST 2021 イベント内容
（1）「マリーンズ感謝祭 クイズ王2021 supported by LOTTE」：事前抽選で当選した球団公式ファンクラブTEAM26会員と選手の総勢約2,000人でクイズ大会を開催。
（2）「お絵描き力No.1決定戦 season2」：昨年の好評企画である選手のお絵描き対決を今年も実施し、イラストは後日グッズ化を予定。
（3）「石橋貴明のロッテズブズブトーク」：今シーズン、始球式にも登板し様々なマリーンズ情報を発信していただいた石橋貴明さんによる選手とのトークショーです。※各イベントへの参加選手は当日発表