景井ひな 和田アキ子と『YONA YONA DANCE』エピソード「深くお話しした」

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。TikTokのフォロワー数が1千万人を超える景井ですが、今回はリスナーから届いた『TikTokでバズりそうな曲』を紹介し、実際の撮影方法を考えてみました。伝授しました。和田アキ子さんとのエピソードとともにお届けします。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」11月23日(火)放送分)【フレデリック先生の「Wake Me Up」です。この曲は明るいし、一度聴いたら頭から離れずつい歌ってしまう魔力を持っています】景井:フレデリック先生といえば、和田アキ子さんの楽曲をプロデュースされてましたよね! 私もアッコさんと一緒に、その曲でTikTokを撮らせてもらいました!「YONA YONA DANCE」という曲なんですけど、これも踊りやすい曲で、楽しくアッコさんと一緒に踊りました。そのときにアッコさんと深くお話ししたんですけど、本当に優しくて! 私がミスをしても、優しく笑い飛ばしてくれて……。2人で「これで振り付け合ってたっけ?」って話しをしたりとか(笑)。詳しくはアッコさんのTikTokのアカウントに撮影風景の裏側も載ってますので、気になる方はぜひ見ていただけたらと思います!そして、「Wake Me Up」は、去年リリースされた曲ですね。それでは聴いてみましょう!――ここで、「Wake Me Up」をオンエア景井:この曲も中毒性がありますね~! 『Wake Me Up♪』の部分が強いので、そこで作れるかなと考えたんですけど……そこよりも私は見つけてしまいました! 4回ぐらい『愛されたい♪』という歌詞があるじゃないですか? 最近流行っている変身系の動画があって……。『♪愛されたい 愛されたい 愛されたい 愛されたい』の部分を使いたいと思います。(撮影方法は)携帯をまず固定して、首をどちらでもいいですけど振って、振った状態のまま固定していた携帯を、自分の背中側に固定して振り返りの部分を撮ると、振り返った瞬間が自然と繋がって撮れるんです。この撮り方が流行っているので!すっぴんから『愛されたい』って涙を流しているとか、最後に振り返ったときに強気なメイクをして変身しているとか……。その撮り方でこの曲が使えるな~と思いました! 説明がすごく難しいので、SCHOOL OF LOCK! の公式TikTokアカウントにこの動画とHow To 動画を投稿します! よかったらみんなチェックしてね! そして実際にチャレンジしてみてください!