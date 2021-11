LiSA SPEEDトリビュートアルバムで『Wake Me Up!』歌唱「本当に光栄な機会」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。SPEED初のトリビュートアルバム『SPEED 25th Anniversary TRIBUTE ALBUM “SPEED SPIRITS”』(11月11日リリース)に参加し、「Wake Me Up!」を歌った感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」11月24日(水)放送分)【LiSA先生の「Wake Me Up!」聴きました! サビのところでLiSA先生の綺麗な高音がとても活かされてて、聴いていて気持ちがいいです!! LiSA先生が昔から憧れていたSPEEDさんのカバーなんてすごすぎです! ほんとにおめでとうございますっ!!】(16歳女性)LiSA:ありがとうございます! いや〜、本当に嬉しかったです。LiSA先生は、子どものころからSPEEDさんに憧れています。何なら自称SPEEDを名乗って、5人目のSPEEDとして関市で活動してましたから。主にカラオケボックスでね(笑)。そんな私としては、本当に光栄な機会でした。25周年をきっかけに、歌手のLiSAとして歌わせてもらえる「Wake Me Up!」、とても嬉しかったです。そして、この曲が発売されて……24年? その間、私はずっと1人で熟し続けてたから! カラオケに行ったら必ず歌うんですね(笑)。たぶんCDを聴き過ぎて、自分の中に(今井)絵理子さんと(島袋)寛子さんが入ってるような気がするもん! 何なら(新垣)仁絵さんと(上原)多香子さんもいるもん!(笑)っていうのを感じてもらえる「Wake Me Up!」になっているかなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/