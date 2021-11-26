12月25日から大阪・京セラドーム大阪で行われるFM802主催のライブイベント「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY presents THE GRAND SLAM」の全出演アーティストが発表された。
今回の発表では25日に布袋寅泰、MY FIRST STORY、26日に打首獄門同好会、KEYTALK、MAN WITH A MISSION、27日にORANGE RANGE、go!go!vanillas、28日にストレイテナーの出演が明らかになった。イベントの公式サイトでは12月1日までチケットの第3次先行予約を受付中。
また2022年1月4日から6日にかけて大阪・Zepp Nambaで開催されるスピンオフイベント「FM802 RADIO CRAZY presents LIVE HOUSE Antenna-GSシリーズ-」の出演アーティストも発表された。4日はKALMA、The Songbards、w.o.d.、Mr.ふぉるて、ヤユヨ、reGretGirlが、5日はOmoinotake、Kroi、kobore、DENIMS、TENDOUJI、NEEが、6日は秋山黄色、映秀。、神はサイコロを振らない、崎山蒼志、にしな、Hakubiが出演する。
「THE GRAND SLAM」のチケット購入者は「LIVE HOUSE Antenna-GSシリーズ-」に1100円の割引価格で参加可能。さらに無料で事後のライブ映像配信も視聴できる。
FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY presents THE GRAND SLAM
2021年12月25日（土）大阪府 京セラドーム大阪
OPEN 9:30 / START 11:00
＜出演者＞
ウルフルズ / OKAMOTO'S / Saucy Dog / THE ORAL CIGARETTES / くるり / SUPER BEAVER / Novelbright / 布袋寅泰 / MY FIRST STORY / ヤバイTシャツ屋さん
2021年12月26日（日）大阪府 京セラドーム大阪
OPEN 9:30 / START 11:00
＜出演者＞
打首獄門同好会 / KEYTALK / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / SiM / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / ハルカミライ / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION
2021年12月27日（月）大阪府 京セラドーム大阪
OPEN 9:30 / START 11:00
＜出演者＞
[Alexandros] / ORANGE RANGE / go!go!vanillas / Hump Back / フジファブリック / BLUE ENCOUNT / フレデリック / THE BAWDIES / UNISON SQUARE GARDEN / 緑黄色社会
2021年12月28日（火）大阪府 京セラドーム大阪
OPEN 9:30 / START 11:00
＜出演者＞
indigo la End / KANA-BOON / クリープハイプ / SHISHAMO / ストレイテナー / sumika / Vaundy / 04 Limited Sazabys / WANIMA
FM802 RADIO CRAZY presents LIVE HOUSE Antenna-GSシリーズ-
2022年1月4日（火）大阪府 Zepp Namba
OPEN 14:30 / START 15:30
＜出演者＞
KALMA / The Songbards / w.o.d. / Mr.ふぉるて / ヤユヨ / reGretGirl
2022年1月5日（水）大阪府 Zepp Namba
OPEN 14:30 / START 15:30
＜出演者＞
Omoinotake / Kroi / kobore / DENIMS / TENDOUJI / NEE
2022年1月6日（木）大阪府 Zepp Namba
OPEN 14:30 / START 15:30
＜出演者＞
秋山黄色 / 映秀。 / 神はサイコロを振らない / 崎山蒼志 / にしな / Hakubi