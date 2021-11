『PCクッション ハンギョドン』なかよしのさゆりちゃんも一緒♪

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイでは、サンリオの大人気キャラクター「ハンギョドン」のPCクッション『PCクッション ハンギョドン さゆりちゃんも一緒』の予約受付を、2021年11月26日(金)11時に開始した。

「ハンギョドン」は中国生まれの半魚人。人を笑わせることが得意だが、実はさびしがり屋のロマンチスト。タコのさゆりちゃんとは大の仲良しだ。「2021年サンリオキャラクター大賞」では13位と、人気急上昇中!

そんな「ハンギョドン」が、「PCクッション ハンギョドン さゆりちゃんも一緒」として登場♪

デスクと体の間に挟んで抱けば、とても楽な姿勢でPC作業をすることができる。アームレストは取り外し可能で、アームレストの上に腕を乗せれば長時間のPC作業でも腕が疲れにくく、「ハンギョドン」といっしょに快適に作業を進めることができる。

また、ぬいぐるみだけで使用することもできるため、使用シーンに合わせて3-WAYで楽しむことができる。なかよしのさゆりちゃんマスコットもついてくるのが嬉しい♪

本商品は現在予約受付中、2022年3月発売予定だ。

>>>デザインや使用イメージを見る(写真12点)

(C)2021 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. S 621520