LINK・宵野コタロー原作によるTVアニメ「終末のハーレム」の新たな放送・配信日が決定。2022年1月7日よりTOKYO MXほかにてスタートする。

10月8日に第1話が放送されたのち、第2話以降の放送を2022年1月クールに延期すると伝えられていた同作。1月7日に改めて第1話「女たちの世界」がオンエアされるほか、dアニメストア、ABEMAでも地上波と同時配信される。またdアニメストアとABEMAでは「無修正Ver.」を1月13日24時より先行配信。「無修正Ver.」はそのほかのサイトでも20日24時より順次配信予定だ。

放送開始を記念し、「“ハーレム体験”バイノーラルボイスドラマ」の第7弾となる「黒田マリアver.」が公式YouTubeチャンネルで公開に。さらに公式Twitterでは、黒田マリア役の小坂井祐莉絵の直筆サイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンも実施している。

TVアニメ「終末のハーレム」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:30～

BSフジ：2022年1月7日（金）より毎週金曜日28:00～

AT-X：2022年1月7日（金）より毎週金曜日21:30～

配信情報

dアニメストア、ABEMA：2022年1月7日（金）より毎週金曜日25:30～地上波同時配信

Amazon Prime Video、Amazon Prime Video（レンタル・購入）、Hulu、バンダイチャンネル、U-NEXT、アニメ放題、TELASA、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、milplus、FOD、ANIMEKA、ひかりTV、ビデオマーケット、music.jp、DMM.com 動画、GYAO!ストア、HAPPY!動画、ニコニコチャンネル：2022年1月14日（金）より毎週金曜日25:30～順次配信予定

無修正Ver.

dアニメストア、ABEMA：2022年1月13日（木）より毎週木曜日24:00～先行配信

U-NEXT、Hulu、ひかりTV、バンダイチャンネル、TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、ビデオマーケット、DMM.com 動画、music.jp、HAPPY!動画、Rakuten TV：2022年1月20日（木）より毎週木曜日24:00～順次配信予定

スタッフ

原作：LINK・宵野コタロー

監督：信田ユウ

シリーズ構成：高橋龍也

キャラクターデザイン：小関雅

総作画監督：小関雅、山内尚樹

メインプロップデザイン：コレサワシゲユキ（デジタルノイズ）、灯夢（デジタルノイズ）

サブ衣装デザイン：小高みちる

美術監督：葛琳（スタジオちゅーりっぷ）

美術設定：藤瀬智康（チップチューン）

色彩設計：松山愛子

撮影監督：三上颯太（チップチューン）

編集：萩原うたこ

音響監督：郷文裕貴

音楽：大川茂伸

アニメーション制作スタジオ：Studio五組×AXsiZ

キャスト

水原怜人：市川太一

周防美来：白石晴香

龍造寺朱音：大地葉

山田翠：山根綺

片桐麗亜：渡部恵子

黒田マリア：小坂井祐莉絵

水原まひる：首藤志奈

火野恭司：江口拓也

石動寧々子：石上静香

北山玲奈：天野聡美

土井翔太：浦和希

神谷花蓮：竹達彩奈

羽生柚希：早瀬莉花

柊春歌：道井悠

一条奈都：愛原ありさ

東堂晶：飯田里穂

黒田・レイン・ちふゆ：高森奈津美

※高橋龍也の高ははしごだかが正式表記。

(c)LINK・宵野コタロー／集英社・終末のハーレム製作委員会