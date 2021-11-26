劇場アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」の入場者プレゼントが、「名言かるた」に決定した。

ニコニコ動画内のチャンネル「銀河英雄伝説 Die Neue Theseメンバーズクラブ 新 獅子の泉（ノイエ・ルーベン・ブルン）」では、「名言かるた」にに使用される名言をファンから募集する。取り札には名言にリンクした場面写真が使用され、各セリフによって読み札には国章があしらわる。「名言かるた」の配布方法や種類数などの詳細は、後日の発表を待とう。

また本日11月26日より、GYAO!では「銀河英雄伝説 Die Neue These」の第1話から第12話を一挙配信。12月3日より、第13話から第24話の配信が行われる。

田中芳樹のSF小説「銀河英雄伝説」を原作としたアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」は、遥か未来の銀河系を舞台に、銀河帝国と自由惑星同盟の攻防を“常勝の天才”ラインハルト・フォン・ローエングラムと、“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリーを軸に描くスペースオペラ。「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」は全3章構成で、第1章が2022年3月4日、第2章が4月1日、第3章が5月13日よりそれぞれ3週間限定で上映される。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」

第1章：2022年3月4日（金）～

第2章：2022年4月1日（金）～

第3章：2022年5月13日（金）～

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

助監督：森山悠二郎

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

特技監督：竹内敦志

メカデザイン：竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン：加藤直之

プロップデザイン：太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン：秋篠Denforword日和

3D：ランドック・スタジオ I.G3D

3D監督：磯部兼士

美術：Bamboo

美術監督：竹田悠介

美術設定：塩澤良憲、曽野由大、金平和茂

美術デザイン：渡部隆

色彩設計：竹田由香

音響監督：三間雅文

音楽：橋本しん（Sin）、井上泰久

音楽制作協力：Sony Music Publishing (Japan)Inc.

撮影監督：荒井栄児

編集：黒澤雅之

制作：Production I.G

監修：らいとすたっふ

企画協力：ROOFTOP

制作協力：徳間書店

宣伝協力：アールアールジェイ

製作：銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会