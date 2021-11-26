木村拓哉、2ndアルバム購入者限定プレミアムイベント開催

木村拓哉が2022年1月19日（水）に発売する2ndアルバム『Next Destination』の購入者限定プレミアムイベントを2月26日に開催する。

プレミアムイベントへの参加方法は『Next Destination』のCDに封入されている応募カードに記載のシリアルナンバーを使って応募。抽選で当選した500名が、今回のアルバムのためだけに用意されたプレミアムイベントに参加できる。

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さらに今回はコース選択が可能。Aコース「購入者限定プレミアムイベント」の他に、Bコース「Next DestinationオリジナルPASSケース」も抽選で500名に当選する。

応募カードは初回限定盤A、B、通常盤（初回プレスのみ）のいずれにも封入されており、複数枚買わなくとも1枚から抽選に参加することが可能となっている。

＜イベント情報＞

「Aコース【購入者限定プレミアムイベント】500名」

応募期間：2022年1月18日（火）10:00～2022年1月23日（日）23:59まで

※応募方法の詳細は商品封入の「封入応募特典シリアルコード」をご覧ください。

【購入者限定プレミアムイベント概要】

日程：2022年2月26日（土）

場所：都内某所

「Bコース【Next DestinationオリジナルPASSケース】500名」

【特設サイトURL】

takuya-kimura.jp

＜リリース情報＞

木村拓哉

2ndアルバム『Next Destination』

発売日：2022年1月19日（水）

[初回限定盤A（CD+豪華ブックレット仕様）]

商品内容：CD+豪華ブックレット仕様

封入特典：封入応募特典シリアルコード

価格：6600（税込）

品番：VIZL-1993

[初回限定盤B（CD+DVD）]

商品内容：CD+DVD

特典DVD：・MOJO DRIVE （Music Video） ・Ill be there （Music Video）・Music Video Making

封入特典：封入応募特典シリアルコード

価格：4400円（税込）

品番：VIZL-1994

[通常盤（CDのみ）]

商品内容：CD

封入特典：封入応募特典シリアルコード（初回プレス分のみ）

価格：3300円（税込）

品番：VICL-65643

=CD収録曲=

1. MOJO DRIVE

作詞：真島昌利 作曲編曲：山下達郎

2. OFF THE RIP

作詞作曲編曲：Kj

3. Beautiful Things

作詞：EIGO（ONEly Inc.）, Dai Hirai 作曲：Dai Hirai

編曲：Dai Hirai, Haruhito Nishi（ONEly Inc.）

4. Good Luck, Good Time

作詞：zopp 作曲編曲：山下達郎

5. Come Alive

作詞：西田恵美 作曲：Fredrik "Figge" Bostrom, Pontus Soderqvist

編曲：Pontus Soderqvist Brass Arrangement：鈴木圭

6. Yes, Im

作詞：R-指定 作曲編曲：DJ松永

7. 夜は朝に追われて

作詞：糸井重里 作曲：Davy Bergier 編曲：井出泰彰

8. Born ready

作詞：明石家さんま,BEGIN 作曲：BEGIN 編曲：BEGIN,清水俊也

9. beautiful morning

作詞：音葉 作曲編曲：岩崎誠司

10. Crazy party

作詞：草川瞬 作曲：Joakim Bjornberg, 川口進, Atsushi Shimada

編曲：Atsushi Shimada Brass Arrangement：鈴木圭

11. MORNING DEW

作詞：真島昌利 作曲編曲：山下達郎

12. Ill be there

作詞：Kamikaze Boy, Jean-Ken Johnny 作曲：Kamikaze Boy

編曲：MAN WITH A MISSION,大島こうすけ

Strings Arrangement：大島こうすけ,吉田翔平

【アルバム購入者特典】

木村拓哉ニューアルバム（初回限定盤A/初回限定盤B/通常盤）をご予約・ご購入の方に、先着で下記特典をプレゼントいたします。特典は全て各店先着でなくなり次第終了となりますので、お早めのご予約・ご購入をお願いいたします。一部店舗・オンラインショップでは取り扱いのない場合がございますので、ご予約の際に各店にご確認ください。

【初回限定盤Ａ／初回限定盤Ｂ／通常盤 購入先着特典】

■リアルショップ特典

初回限定盤A「B2ポスターA」

初回限定盤B「B2ポスターB」

通常盤「B2ポスターC」

■オンラインショップ特典

初回限定盤A「ポストカードA」

初回限定盤B「ポストカードB」

通常盤「ポストカードC」

※一部オンラインショップからCDショップ店舗引き取りを選んでご購入いただいた場合、特典はリアルショップ特典の「B2ポスター」となります。

※オンラインショップでコンビニ引き取りを選んでご購入いただいた場合、特典は「ポストカード」になります。

※一部オンラインショップでは、特典付きカートが設定される場合がございます。特典ご希望の方は特典付きカートでのご予約・ご購入をお願いいたします。

初回限定盤Aと初回限定盤Bを同時にご予約・ご購いただいた方には、さらに先着で下記特典をプレゼントいたします。

【初回限定盤A＆初回限定盤B 同時購入先着特典＞

「オリジナル卓上カレンダー2022】

※リアルショップ/オンラインショップ共通。

※一部オンラインショップでは、特典付き2タイトル同時購入カートがアップされます。特典をご希望の方はそちらのカートでのご予約・ご購入をお願いいたします。

＜ライブ情報＞

「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」

2022年2月5日（土）兵庫・ワールド記念ホール

時間： START 17:30

2022年2月6日（日）兵庫・ワールド記念ホール

時間：START 17:00

2022年2月10日（木）広島グリーンアリーナ

時間：START 18:00

2022年2月11日（金）広島グリーンアリーナ

時間：START 17:00

2022年2月16日（水）愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール

時間：START 18:00

2022年2月17日（木）愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール

時間：START 17:00

2022年3月5日（土）神奈川・ぴあアリーナ

時間：START 17:30

2022年3月6日（日）神奈川・ぴあアリーナ

時間：START 17:00

料金：FC 9500円（税込） 一般 10000円（税込）

※申し込み詳細はJohnnys netにてご案内