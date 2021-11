映画「EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」の挿入歌、サウンドトラックの配信がスタートした。

本日11月26日に公開された「EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」は、劇場版3部作「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」シリーズの完結編。今回、HIROSHI WATANABEが手がけた挿入歌「The Strength in Life」、佐藤直紀による劇場版3部作の劇中音楽のすべてを網羅したサウンドトラック「NAOKI SATO Collections”EUREKA SEVEN HI-EVOLUTION”」が、Apple Music、Spotify、Youtube Musicほかにて配信された。合わせて第1作「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1」の挿入曲「Get it by your hands HI-EVO MIX」「Acperience7」の配信も再開している。なおサウンドトラックは全国の上映館、バンダイナムコアーツ公式通販サイト・A-on STOREでも販売中だ。

映画「EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」

公開中

スタッフ

監督:京田知己

脚本:野村祐一、京田知己

原作:BONES

キャラクターデザイン原案:吉田健一

メインメカニックデザイン:河森正治

音楽:佐藤直紀

主題歌「Eureka(feat. kojikoji)」変態紳士クラブ(TOY’S FACTORY)

アニメーション制作:ボンズ

製作:バンダイナムコアーツ、バンダイナムコセブンズ、博報堂DYミュージック&ピクチャーズ、ボンズ、サミー、MBS

配給:ショウゲート

(c)2021 BONES/Project EUREKA MOVIE