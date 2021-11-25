2021年10月4日、岸田文雄内閣総理大臣による第一次岸田内閣が発足しましたが、実は岸田総理はちょうど100代目の内閣総理大臣にあたるということをご存じでしょうか?

1885年に初代の伊藤博文総理大臣が誕生して以降、約140年の間に延べ64人が総理大臣に就任しています。在職日数の長さなどで記録に残る人、成し遂げた功績で記憶に残る人……。さまざまなタイプの総理がいますが、その全員を記憶しているという人は決して多くないはずです。

そこで本記事では、歴代の内閣総理大臣の氏名や任期、出身大学(当時)などを紹介。中でも、激動の時代であった平成の日本をけん引してきた総理大臣たちに焦点を当ててみました。

  • 2021年時点で通算在職日数が最も多いのは安倍晋三元首相

    2021年時点で通算在職日数が最も多いのは安倍晋三氏

宇野宗佑(1989年6月3日～1989年8月10日)

生年月日 1922年8月27日
就任時年齢 66歳
在職期間 1989年6月3日～8月10日
在職日数 69日
出身地 滋賀県
出身大学 神戸商業大学

海部俊樹(第一次:1989年8月10日～1990年2月28日)

生年月日 1931年1月2日
就任時年齢 58歳
在職期間 1989年8月10日～1990年2月28日
在職日数 203日
出身地 愛知県
出身大学 中央大学/早稲田大学

海部俊樹(第二次:1990年2月28日～1991年11月5日)

生年月日 1931年1月2日
就任時年齢 59歳
在職期間 1990年2月28日～1991年11月5日
在職日数 616日
出身地 愛知県
出身大学 中央大学/早稲田大学

宮澤喜一(1991年11月5日～1993年8月9日)

生年月日 1919年10月8日
就任時年齢 72歳
在職期間 1991年11月5日～1993年8月9日
在職日数 644日
出身地 広島県
出身大学 東京帝国大学

細川護煕(1993年8月9日～1994年4月28日)

生年月日 1938年1月14日
就任時年齢 55歳
在職期間 1993年8月9日～1994年4月28日
在職日数 265日
出身地 熊本県
出身大学 上智大学

羽田孜(1994年4月28日～1994年6月30日)

生年月日 1935年8月24日
就任時年齢 58歳
在職期間 1994年4月28日～1994年6月30日
在職日数 64日
出身地 長野県
出身大学 成城大学

村山富市(1994年6月30日～1996年1月11日)

生年月日 1924年3月3日
就任時年齢 70歳
在職期間 1994年6月30日～1996年1月11日
在職日数 561日
出身地 大分県
出身大学 明治大学

橋本龍太郎(第一次:1996年1月11日～1996年11月7日)

生年月日 1937年7月29日
就任時年齢 58歳
在職期間 1996年1月11日～1996年11月7日
在職日数 302日
出身地 岡山県
出身大学 慶応大学

橋本龍太郎(第二次:1996年11月7日～1998年7月30日)

生年月日 1937年7月29日
就任時年齢 59歳
在職期間 1996年11月7日～1998年7月30日
在職日数 631日
出身地 岡山県
出身大学 慶応大学

小渕恵三(1998年7月30日～2000年4月5日)

生年月日 1937年6月25日
就任時年齢 61歳
在職期間 1998年7月30日～2000年4月5日
在職日数 616日
出身地 群馬県
出身大学 早稲田大学

森喜朗(第一次:2000年4月5日～2000年7月4日)

生年月日 1937年7月14日
就任時年齢 62歳
在職期間 2000年4月5日～2000年7月4日
在職日数 91日
出身地 石川県
出身大学 早稲田大学

森喜朗(第二次:2000年7月4日～2001年4月26日)

生年月日 1937年7月14日
就任時年齢 62歳
在職期間 2000年7月4日～2001年4月26日
在職日数 297日
出身地 石川県
出身大学 早稲田大学

小泉純一郎(第一次:2001年4月26日～2003年11月19日)

生年月日 1942年1月8日
就任時年齢 59歳
在職期間 2001年4月26日～2003年11月19日
在職日数 938日
出身地 神奈川県
出身大学 慶応大学

小泉純一郎(第二次:2003年11月19日～2005年9月21日)

生年月日 1942年1月8日
就任時年齢 61歳
在職期間 2003年11月19日～2005年9月21日
在職日数 673日
出身地 神奈川県
出身大学 慶応大学

小泉純一郎(第三次:2005年9月21日～2006年9月26日)

生年月日 1942年1月8日
就任時年齢 63歳
在職期間 2005年9月21日～2006年9月26日
在職日数 371日
出身地 神奈川県
出身大学 慶応大学

安倍晋三(第一次:2006年9月26日～2007年9月26日)

生年月日 1954年9月21日
就任時年齢 52歳
在職期間 2006年9月26日～2007年9月26日
在職日数 366日
出身地 山口県
出身大学 成蹊大学

福田康夫(2007年9月26日～2008年9月24日)

生年月日 1936年7月16日
就任時年齢 71歳
在職期間 2007年9月26日～2008年9月24日
在職日数 365日
出身地 群馬県
出身大学 早稲田大学

麻生太郎(2008年9月24日～2009年9月16日)

生年月日 1940年9月20日
就任時年齢 68歳
在職期間 2008年9月24日～2009年9月16日
在職日数 358日
出身地 福岡県
出身大学 学習院大学

鳩山由紀夫(2009年9月16日～2010年6月8日)

生年月日 1947年2月11日
就任時年齢 62歳
在職期間 2009年9月16日～2010年6月8日
在職日数 266日
出身地 北海道
出身大学 東京大学/スタンフォード大学

菅直人(2010年6月8日～2011年9月2日)

生年月日 1946年10月10日
就任時年齢 63歳
在職期間 2010年6月8日～2011年9月2日
在職日数 452日
出身地 東京都
出身大学 東京工業大学

野田佳彦(2011年9月2日～2012年12月26日)

生年月日 1957年5月20日
就任時年齢 54歳
在職期間 2011年9月2日～2012年12月26日
在職日数 482日
出身地 千葉県
出身大学 早稲田大学

安倍晋三(第二次安倍内閣:2012年12月26日～2014年12月24日)

生年月日 1954年9月21日
就任時年齢 58歳
在職期間 2012年12月26日～2014年12月24日
在職日数 729日
出身地 山口県
出身大学 成蹊大学

安倍晋三(第三次安倍内閣:2014年12月24日～2017年11月1日)

生年月日 1954年9月21日
就任時年齢 60歳
在職期間 2014年12月24日～2017年11月1日
在職日数 1,044日
出身地 山口県
出身大学 成蹊大学

安倍晋三(第四次安倍内閣:2017年11月1日～2020年9月16日)

生年月日 1954年9月21日
就任時年齢 63歳
在職期間 2017年11月1日～2020年9月16日
在職日数 1,051日
出身地 山口県
出身大学 成蹊大学

歴代総理大臣に関するランキング

ここからは、平成の歴代総理大臣に関するさまざまなランキングをご紹介していきます(肩書は当時)。

就任時年齢の年少ランキング

1位 安倍晋三(第一次:52歳)
2位 野田佳彦(54歳)
3位 細川護煕(55歳)
4位 海部俊樹(第一次:58歳)
4位 羽田孜(58歳)
4位 橋本龍太郎(第一次:58歳)

初めて総理大臣になった際の年齢が若い順番にランキング形式で並べてみたところ、第一次安倍政権(2006年)で総理になった安倍総理が52歳で1位となりました。安倍総理は通算で4度政権のトップを担いましたが、最後の第四次安倍内閣発足時の年齢は63歳と、最初の総理就任時よりも10年以上も経過していました。

通算在職日数(任期)ランキング

1位 安倍晋三(3,188日)
2位 小泉純一郎(1,980日)
3位 橋本龍太郎(932日)
4位 海部俊樹(818日)
5位 宮澤喜一(644日)

総理大臣としての活動期間が長い順番にランキング形式で並べてみたところ、年少ランキング同様に安倍総理が1位に。2位の小泉総理よりも3年以上長い在職日数であり、初代の伊藤博文総理大臣から含めても歴代最長となっています(2位は桂太郎総理大臣の2,886日)。