Official髭男dism「Cry Baby」のミュージックビデオが、MTV主催の音楽アワード「MTV VMAJ 2021」にて「最優秀ビデオ賞（Best Video of the Year）」を受賞した。

「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版。20回目を迎える今回は、この1年に世に送り出された数々のミュージックビデオの中から、18部門の最優秀作品と8部門の特別賞が選出された。さらに受賞作品の中から年間でもっとも優れた作品「最優秀ビデオ賞」を決める一般投票の結果、新保拓人がディレクションした「Cry Baby」のMVが同賞に輝いた。Official髭男dismは「Cry Baby」で「最優秀邦楽グループビデオ賞」、「Cry Baby」が収録されたアルバム「Editorial」で特別賞の「最優秀アルバム賞」も獲得。初の「最優秀ビデオ賞」ならびに3冠を達成した。YouTubeではOfficial髭男dismの喜びのコメントも公開されている。

そのほか「MTV VMAJ 2021」では、星野源「不思議」が「最優秀邦楽ソロアーティストビデオ賞」、BTS「Butter」が「最優秀洋楽グループビデオ賞」、JO1「REAL」が「最優秀ダンスビデオ賞」などを受賞。「MTV VMAJ 2021」の関連イベント「MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-」にはJO1をはじめ、「最優秀ロックビデオ賞」を受賞した緑黄色社会や「最優秀ラテンビデオ賞」を受賞したTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、「最優秀アートディレクションビデオ賞」を受賞した日向坂46らが出演した。このイベントの模様は12月18日（土）19:00よりMTVで放送され、Huluでも同時配信される。

「MTV VMAJ 2021」受賞作品一覧

最優秀ビデオ賞【Best Video of the Year】

Official髭男dism「Cry Baby」（新保拓人）

最優秀邦楽ソロアーティストビデオ賞【Best Solo Artist Video -Japan-】

星野源「不思議」（林響太朗）

最優秀洋楽ソロアーティストビデオ賞【Best Solo Artist Video -International-】

ビリー・アイリッシュ「Happier Than Ever」（ビリー・アイリッシュ）

最優秀邦楽グループビデオ賞【Best Group Video -Japan-】

Official髭男dism「Cry Baby」（新保拓人）

最優秀洋楽グループビデオ賞【Best Group Video -International-】

BTS「Butter」（Yong Seok Choi [Lumpens]）

最優秀邦楽新人アーティストビデオ賞【Best New Artist Video -Japan-】

櫻坂46「流れ弾」（池田一真）

最優秀洋楽新人アーティストビデオ賞【Best New Artist Video -International-】

オリヴィア・ロドリゴ「Drivers License」（マシュー・ディロン・コーエン）

最優秀邦楽コラボレーションビデオ賞【Best Collaboration Video -Japan-】

millennium parade × Belle「U」（Margt）

最優秀洋楽コラボレーションビデオ賞【Best Collaboration Video - International -】

Coldplay × BTS「My Universe」（デイブ・マイヤーズ）

最優秀ロックビデオ賞【Best Rock Video】

緑黄色社会「LITMUS」（林響太朗）

最優秀オルタナティブビデオ賞【Best Alternative Video】

ずっと真夜中でいいのに。「暗く黒く」（はなぶし）

最優秀ポップビデオ賞【Best Pop Video】

milet「Ordinary days」（黒柳勝喜）

最優秀ヒップホップビデオ賞【Best Hip Hop Video】

SKY-HI「To The First」（Creative Collective F A T I M A）

最優秀ラテンビデオ賞【Best Latin Video】

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「HEATWAVE」(久保茂昭)

最優秀ダンスビデオ賞【Best Dance Video】

JO1「REAL」（新宮良平）

最優秀アートディレクションビデオ賞【Best Art Direction Video】

日向坂46「ってか」（新宮良平）

最優秀視覚効果賞【Best Visual Effects】

Vaundy「しわあわせ」（児玉裕一）

最優秀撮影賞【Best Cinematography】

アイナ・ジ・エンド「金木犀」（林響太朗）

最優秀振付け賞【Best Choreography】

三浦大知「Backwards」（須永秀明）

特別賞

最優秀アーティスト賞【Artist of the Year】

YOASOBI

最優秀楽曲賞【Song of the Year】

優里「ドライフラワー」

最優秀アルバム賞【Best Album of the Year】

Official髭男dism「Editorial」

MTV・ポップ・ザ・ワールドアワード【MTV Pop the World Award】

乃木坂46

ベスト・バズ・アワード【Best Buzz Award】

NiziU

ライジング・スター・アワード【Rising Star Award】

BE:FIRST

MTV・ブレイクスルー・ソング【MTV Breakthrough Song】

Ado「うっせぇわ」

デイジー・ベル・アワード【Daisy Bell Award】

柊キライ「ラブカ？」

MTV / Hulu「MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-」

2021年12月18日（土）19:00～22:00

再放送：2021年12月24日（金）23:00～26:00 ほか

＜出演者＞

BE:FIRST / 日向坂46 / JO1 / milet / 三浦大知 / NiziU / 乃木坂46 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / 緑黄色社会 / 櫻坂46 / 優里 / ずっと真夜中でいいのに。