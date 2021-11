BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが昨日11月24日にフルアルバム「PASS THE MIC」をリリース。音楽ナタリーのYouTubeチャンネルにて本作の発売を記念した動画インタビューを公開した。

「PASS THE MIC」は、ヒットシングル「SUMMER HYPE」や「Animal」などを収録した本作はBALLISTIK BOYZにとって現時点での集大成的なアルバム。Blu-rayもしくはDVD付きの形態にはライブツアー「BALLISTIK BOYZ PROLOGUE LIVE TOUR 2021 "PASS THE MIC" ~WAY TO THE GLORY~」の映像がパッケージされている。音楽ナタリーのインタビューでは、それぞれがお気に入りの楽曲やグループ内で最近流行っていることなどを聞いた。