『すみっコぐらし』かわいすぎるおうち型マルチポーチ2種が同時発売

宝島社の「すみっコぐらし」ブックシリーズから、おうち型の多機能ポーチがついた『すみっコぐらし おうち型マルチポーチBOOK』を2種(すみっコハウスver.、まほうつかいver.)同時発売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

この度、11月5日(金)に全国公開となった劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』を記念して、『すみっコぐらし おうち型マルチポーチBOOK』が登場♪

ポーチは360°どこから見てもかわいいデザインに、収納力も兼ね備えた実力派アイテム。散らかりがちな小物を立てて収納できる3つのオープンポケットと、入っているものがひと目でわかるファスナー付きのメッシュポケットが便利♪

500mLペットボトルが立てて入るサイズなので、見た目以上に大容量! 「お弁当箱入れ」「コスメ収納ポーチ」「デスク上の整理整頓」「お菓子のストックケース」など、暮らしのいろいろなシーンで使用でき、実用性ばっちりだ。すみっコぐらしの ”てのりぬいぐるみ” の収納ケースにするのもカワイイ!

そして『すみっコぐらし おうち型マルチポーチBOOK まほうつかいver.』は、『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』の公開を記念した特別バージョン。映画にちなんで魔法使い姿のすみっコたちと、映画のキャラクターがプリントされた限定デザインに注目だ。

本商品は2021年11月26日(金)より全国のファミリーマート、宝島社公式通販サイト・宝島チャンネルにて発売開始♪

