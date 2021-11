RANとREIKO、トミー ヒルフィガー表参道店に公開収録で登場

AAAのSKY-HI氏が手掛けたオーディション企画から輩出された注目のRANとREIKOが、トミー ヒルフィガー 表参道店にて公開収録を行う。

トミー ヒルフィガーのフラッグシップストアであるトミー ヒルフィガー 表参道店の店内に、サテライトスタジオ「TOMMY HILFIGER JAPAN CHANNEL」がオープン。不定期に公開収録トークイベントを開催する。

記念すべき最初のゲストに選ばれたのは、AAAのSKY-HI氏が手掛けたオーディション企画から輩出され、今注目されているアーティストのRANとREIKO。二人にとっては、今回が初のトークイベントとなり、テレビでは伝えきれなかったオーディションの裏側や、普段のファッション、ホリデーの過ごし方、そして今後の目標など、まだまだ知られていない素顔に迫る。インスタグラムやYouTubeでも大人気のHIROMIとFUKAMIがMCを務める。

この公開収録トークイベントの観覧には、事前にトミー ヒルフィガー 表参道店にて配布される観覧抽選券の入手が必要となり、抽選に当選した場合のみ、当日の公開収録を観覧できる。

初回の観覧抽選券配布は終了しているが、2回目以降に関しては、特設サイトにて随時発表されるのでチェックしてみよう。また、一回目の放送は、後日同サイトにて公開される。

TOMMY HILFIGER JAPAN CHANNEL 特設サイト

http://tom.my/6008JeOXq

TOMMY HILFIGER 表参道店

住所: 東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿

電話番号: 03-6365-1985

営業時間: 11:00~20:00

https://japan.tommy.com/shop/store/3001

公開収録スケジュール:

第1回 2021年11月25日(木) 19:00~20:00 『Futuremakers』

第2回 2021年12月 2日(木) 19:00~20:00 『Fashion』

第3回 2021年12月9日(木) 19:00~20:00 『was, now and the future…』

*開場時間 18:45 (会場時刻よりも前に、ストア前に並ぶことや入場することはご遠慮ください)

*内容は、都合により予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。