朝霧カフカの小説を原作とした実写映画「文豪ストレイドッグス BEAST」の場面カット7点が公開された。

「文豪ストレイドッグス BEAST」は、「文豪ストレイドッグス」の主人公・中島敦とその宿敵である芥川龍之介の所属組織がもし逆だったら、というif設定で展開される異能アクションバトル。2022年1月7日に公開される。場面カットには敦に掴みかかる芥川の姿や、織田作之助と坂口安吾が車内で密会している様子、孤児院の教会で床に座り許しを請うような敦とそれを見下す院長の姿などが切り取られた。

映画「文豪ストレイドッグス BEAST」

2022年1月7日（金）公開

スタッフ

原作：角川ビーンズ文庫「文豪ストレイドッグス BEAST」

監督：坂本浩一

脚本：朝霧カフカ

音楽：岩崎琢

主題歌：GRANRODEO「時計回りのトルク」

配給：KADOKAWA

キャスト

芥川龍之介：橋本祥平

中島敦：鳥越裕貴

織田作之助：谷口賢志

太宰治：田淵累生

銀：紺野彩夏

泉鏡花：桑江咲菜

中原中也：植田圭輔

国木田独歩：輝馬

江戸川乱歩：長江崚行

谷崎潤一郎：桑野晃輔

宮沢賢治：堀之内仁

与謝野晶子：広川碧

谷崎ナオミ：齋藤明里

澁澤龍彦：村田充

フョードル・D：岸本勇太

院長：南圭介

坂口安吾：荒木宏文

(c)映画「文豪ストレイドッグス BEAST」製作委員会