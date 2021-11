12月1日(水)18:30、12月8日(水)18:30より放送されるフジテレビ系の音楽特番「2021FNS歌謡祭」の出演者第2弾が発表された。

このたびの発表で、1日の放送に京本大我(SixTONES)、清塚信也、King Gnu、浜崎あゆみ、平野綾、松田聖子らが、8日の放送に木梨憲武、斉藤由貴、佐藤浩市×江口洋介×小澤征悦、スピッツ、東京事変らが出演することが明らかになった。

合わせて「FNS歌謡祭」の代名詞であるアーティスト同士のコラボレーションも決定。12月1日放送の第1夜では、郷ひろみが蒼井翔太と「言えないよ」を、徳永英明がSexy Zone・中島健人、菊池風磨とともに「夢を信じて」を歌唱する。さらにSexy Zoneは「夏のハイドレンジア」を、作詞作曲を担当した秦基博と披露するほか、KinKi Kids、なにわ男子とコラボする。また第1夜では、JO1と和田アキ子によるパフォーマンスや、昨年話題を呼んだAIと倖田來未の同期コラボ、京本と笹本玲奈の共演も。水樹奈々は清塚、大塚愛はハラミちゃんのピアノ演奏に乗せて、それぞれ自身の代表曲を歌唱する。

12月8日放送の第2夜では佐藤、江口、小澤が「横浜ホンキー・トンク・ブルース」を、今年いっぱいで乃木坂46を卒業する生田絵梨花と斉藤由貴が「卒業」をお届け。関ジャニ∞の安田章大は、大ファンを公言するWANIMAと念願の共演を果たす。THE ALFEEは「千鳥のクセがすごいネタGP」で話題のシンガー・加藤礼愛、北本莉斗とともに「星空のディスタンス」を披露。上白石萌音は映画「千と千尋の神隠し」の主題歌「いつも何度でも」で、原曲を歌う木村弓とコラボする。

第1夜では「次世代に歌い継ぎたい名曲カバー特集」と題した企画もオンエア。上白石が山口百恵「夢先案内人」、さだまさしと緑黄色社会の長屋晴子がイルカ「なごり雪」、北村匠海(DISH//)と山崎育三郎が尾崎紀世彦「また逢う日まで」を披露する。渡辺美里は水樹とともに大江千里「Rain」を、德永はJUJUといしだあゆみ「ブルー・ライト・ヨコハマ」を歌唱。また音楽番組「MUSIC FAIR」から生まれたボーカルユニット・LA DIVA(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)は、中島みゆき「時代」をパフォーマンスする。

また韓国からENHYPEN、ジェジュン、TOMORROW X TOGETHERの出演も決定。ENHYPENはBTS「Permission to Dance」のカバーを披露し、ジェジュンは中森明菜「セカンド・ラブ」を歌唱する。

フジテレビ系「2021FNS歌謡祭」

第1夜

2021年12月1日(水)18:30~23:28

<出演者>

AI / aiko / 蒼井翔太 / ウマ娘(サイレンススズカ役:高野麻里佳 / トウカイテイオー役:Machico / シンボリルドルフ役:田所あずさ / マンハッタンカフェ役:小倉唯 / テイエムオペラオー役:徳井青空 / エアグルーヴ役:青木瑠璃子 / ツインターボ役:花井美春) / EXILE / 大塚愛 / 岡本知高 / 上白石萌音 / 関ジャニ∞ / 京本大我(SixTONES)/ 清塚信也 / KinKi Kids / King Gnu / クリス・ハート / 劇団四季「アナと雪の女王」 / 倖田來未 / 郷ひろみ / 斎藤瑠希 / 櫻坂46 / 笹本玲奈 / さだまさし / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / JO1 / JUJU / Sexy Zone / DA PUMP / DISH// / 東方神起 / TOMORROW X TOGETHER / 德永英明 / 中井さんと木梨くん(中井貴一、木梨憲武) / なにわ男子 / NiziU / 秦基博 / 浜崎あゆみ / ハラミちゃん / 日向坂46 / 平野綾 / ピンドン・ノリコ×マツコ・デラックス×ミッツ・マングローブ / BoA / 松田聖子 / 水樹奈々 / milet / ももいろクローバーZ / 薬師丸ひろ子 / 山崎育三郎 / YOASOBI / LA DIVA(森山良子 / 平原綾香 / 新妻聖子 / サラ・オレイン) / LiSA / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / 和田アキ子 / 渡辺美里 / and more



司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

第2夜

2021年12月8日(水)18:30~23:03

<出演者>

あいみょん / [Alexandros] / 石崎ひゅーい / 井上芳雄 / 浦井健治 / AKB48 / A.B.C-Z / ENHYPEN / 加藤礼愛&北本莉斗 / KAT-TUN / 上白石萌音 / 木梨憲武 / 木村弓 / Creepy Nuts 斉藤由貴 / 佐藤浩市×江口洋介×小澤征悦 / 3時のヒロイン / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / THE ALFEE / ジェジュン / ジェニーハイ / GENERATIONS from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / SixTONES / スピッツ / sumika / SEKAI NO OWARI / Da-iCE / T.M.Revolution / 東京事変 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 所ジョージ / 中川晃教 / 乃木坂46 / 氷川きよし / Hey! Say! JUMP / MAN WITH A MISSION / ミュージカル「刀剣乱舞」 刀剣男士 (鶴丸国永 / 浦島虎徹 / 日向正宗 / 豊前江 / 松井江 / 村雲江) / ミュージカル「フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~」カンパニー(大貫勇輔 / 平原綾香 / May'n / 加藤和樹 / 小野田龍之介 / 伊礼彼方 / 上原理生 / 福井晶一 / 宮尾俊太郎 / 内木克洋 / 中野高志) / ミュージカル「ボディガード」カンパニー(柚希礼音 / 新妻聖子 / May J.) / ミュージカル「マイ・フェア・レディ」カンパニー / ムロツヨシ / 森口博子 / 矢野顕子 / 矢部浩之 / 山崎育三郎 / 優里 / Liella! / WANIMA / and more



司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)