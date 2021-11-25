YOSHIKI（X JAPAN）と2ちゃんねる創設者のひろゆきこと西村博之の対談が、11月29日（月）19:00より配信される。
Webやテレビなどさまざまなメディアで活躍し“論破王”の異名を持つひろゆきと、YOSHIKIの異色対談が実現。フランス在住のひろゆきは現地よりオンラインで対談に参加する。この模様はYouTubeとニコニコ生放送のYOSHIKI公式チャンネル「YOSHIKI CHANNEL」にて配信される。
なお12月15日（水）には「YOSHIKI CHANNEL」とHYDEのニコニコ生放送公式チャンネル「HYDE CHANNEL」のコラボ配信が決定した。こちらの詳細は後日発表される。
YOSHIKI×ひろゆき スペシャル対談
配信日時：2021年11月29日（月）19:00～
配信URL：
https://www.youtube.com/watch?v=9igenbjW-uE（日本語放送）
https://www.youtube.com/watch?v=k9ZaRMzHtZ4（英語同時通訳放送）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2064935（ニコニコチャンネル）