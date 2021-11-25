12月11日に韓国で開催される音楽授賞式「2021 MAMA（Mnet ASIAN MUSIC AWARDS）」の出演者が発表された。
出演が明らかになったのは、aespa、ATEEZ、Brave Girls、ENHYPEN、INI、ITZY、JO1、Kep1er、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHERの12組。授賞式は同日18:00よりスタートし、日本ではCS放送のMnetおよび動画配信サービス・Mnet Smart、auスマートパスプレミアムにて生中継・生配信される予定だ。イベントのホストは イ・ヒョリが務める。
Mnet「2021 MAMA（Mnet ASIAN MUSIC AWARDS）」
レッドカーペット：2021年12月11日（土）16:00～
授賞式：2021年12月11日（土）18:00～
＜出演者＞
aespa / ATEEZ / Brave Girls / ENHYPEN / INI / ITZY / JO1 / Kep1er / NCT 127 / NCT DREAM / Stray Kids / TOMORROW X TOGETHER
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