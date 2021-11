12月11日に韓国で開催される音楽授賞式「2021 MAMA(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)」の出演者が発表された。

出演が明らかになったのは、aespa、ATEEZ、Brave Girls、ENHYPEN、INI、ITZY、JO1、Kep1er、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHERの12組。授賞式は同日18:00よりスタートし、日本ではCS放送のMnetおよび動画配信サービス・Mnet Smart、auスマートパスプレミアムにて生中継・生配信される予定だ。イベントのホストは イ・ヒョリが務める。

Mnet「2021 MAMA(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)」

レッドカーペット:2021年12月11日(土)16:00~

授賞式:2021年12月11日(土)18:00~



<出演者>

aespa / ATEEZ / Brave Girls / ENHYPEN / INI / ITZY / JO1 / Kep1er / NCT 127 / NCT DREAM / Stray Kids / TOMORROW X TOGETHER

