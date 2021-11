Xフォース版のウルヴァリンとデッドプールが可動フィギュアに！

マーベルコミックスの人気キャラ、ウルヴァリンとデッドプールがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)シリーズで発売される。

今回のアイテムは両者ともXフォースというチームに参加していた時のコスチュームが再現されている。

ウルヴァリンはアメコミ・マーベルコミックス『X-MEN』シリーズの登場人物。小柄だが粗暴なタフガイで、両手の甲から伸びる爪と、超回復能力ヒーリングファクターを武器とするミュータントだ。

デッドプールも『X-MEN』シリーズの登場人物。ヒーローだが、時にヴィラン(悪役)にもなる傭兵。ガン細胞で焼けただれたような素顔になっているが、ウルヴァリンから抽出された超回復能力を持つ上に不死の呪いを受けており不死身。精神的に不安定なところがあり、始終ふざけた口調で話している。

2人ともそれぞれが主役の個人シリーズが発売され、実写映画化もされるほどの人気キャラだ。

Xフォースは、元々は未来から来たミュータント戦士ケーブルが若手ミュータントを鍛えるために作ったチームだった。

だがアメコミではヒーローチームのメンバーの入れ替わりが激しく、初期メンバーが1人もいなくなったり、いったん解散して完全に異なるメンバーのチームに名前だけ引き継がれることも珍しくない。

2008~2010年ころのXフォースはケーブルとほぼ無関係で、ウルヴァリンがリーダーであった。デッドプールはその後期にメンバーに加わっている。

(C) 2021 MARVEL

MAFEX WOLVERINE (X-FORCE Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年9月発売予定/Xフォースを率いていた時期のウルヴァリンをアクションフィギュアで再現。全高約14.5センチ。

(C) 2021 MARVEL

表情パーツは3種。爪付き&爪なしの各種手首パーツにより様々なアクションを再現可能だ。

(C) 2021 MARVEL

MAFEX DEADPOOL (X-FORCE Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年9月発売予定/Xフォースに加わっていた時期のデッドプールをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

(C) 2021 MARVEL

表情パーツは4種。武器として刀2本が付属し、様々なアクションを再現できる。

MAFEXはアメコミ系が充実したラインナップのシリーズだ。続いてマーベル作品以外の新製品情報をお届けしよう。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s21)

MAFEX ARMORED BATMAN(The Dark Knight Returns)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2021年11月発売予定/DC『batman: The Dark Knight Returns』(邦題『バットマン:ダークナイト・リターンズ』)の終盤、意見の相違からスーパーマンに戦いを挑む、装甲服を着込んだ壮年のバットマンをアクションフィギュアで再現。全高約16センチ。

マントは布製、端にワイヤー入りで形状が固定できる。全体の重厚なデザインはもちろん、たくさんのスパイクが付いた靴の裏も再現。

表情は素顔のブルース・ウェインを含め3種。液体爆薬入りケース、酸を発射するハンドパーツも付属する。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM)DC Comics. (s21)

MAFEX KNIGHTFALL BATMAN/メディコム・トイ/9680円(税込)/2021年11月発売予定/1993年から1994年の間、原作コミックス版で活躍した二代目バットマンをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

布製マントは端にワイヤー入りで形状を固定できる。素顔であるジャン・ポール・ヴァレーの表情パーツ付属。カギ爪が特徴的な手首パーツも複数付属する。

ジャン・ポール・ヴァレーは初代バットマンことブルース・ウェインからバットマンの役目を引き継いだ。だがその後に精神のバランスを崩し、復帰したブルースと対決することになる。

結果としてブルースが再びバットマンとなり、ジャンはその味方として衣装を変えて活動することになっている。

<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。