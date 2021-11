HYDEのソロ活動20周年を記念して、2002年にリリースされた1stソロアルバム「ROENTGEN」の関連作品を収めた「HYDE COMPLETE BOX 2001-2003」が、自身の誕生日である2022年1月29日にリリースされる。

「HYDE COMPLETE BOX 2001-2003」には、アルバム「ROENTGEN」「ROENTGEN.english」、ミュージックビデオ集「ROENTGEN STORIES」のほか、イギリス・ロンドンでのレコーディングの模様を追った未公開映像を収めたBlu-rayをコンパイル。「ROENTGEN」「ROENTGEN.english」はBlu-spec CD2となっており、「ROENTGEN STORIES」はこのたび初Blu-ray化される。

またアルバム「ROENTGEN」「ROENTGEN.english」の音源は、ロンドンにあるメトロポリススタジオのスチュアート・ホークスによってリマスタリングされている。さらに今回のリリースにあたり発掘された、シングル3曲の未発表音源も「ROENTGEN」のボーナストラックとして収録される。なおパッケージは“棺桶型ボックス仕様”となっており、特典として棺桶型ミラーも同梱される。

HYDE「HYDE COMPLETE BOX 2001-2003」収録曲

ROENTGEN(Remastered Edition)

01. UNEXPECTED

02. WHITE SONG

03. EVERGREEN

04. OASIS

05. A DROP OF COLOUR

06. SHALLOW SLEEP

07. NEW DAYS DAWN

08. ANGEL'S TALE

09. THE CAPE OF STORMS

10. SECRET LETTERS

11. EVERGREEN(japanese ensemble) ※未発表音源

12. ANGEL'S TALE(japanese ensemble) ※未発表音源

13. SHALLOW SLEEP(japanese ensemble) ※未発表音源

ROENTGEN.english(Remastered Edition)

01. UNEXPECTED

02. WHITE SONG

03. EVERGREEN

04. OASIS

05. A DROP OF COLOUR

06. SHALLOW SLEEP

07. NEW DAYS DAWN

08. ANGEL'S TALE

09. THE CAPE OF STORMS

10. SECRET LETTERS

11. EVERGREEN(english ensemble)

12. ANGEL'S TALE(english ensemble)

13. SHALLOW SLEEP(english ensemble)

ROENTGEN STORIES

01. EVERGREEN

02. ANGEL'S TALE

03. SHALLOW SLEEP

04. SECRET LETTERS

05. THE CAPE OF STORMS

2000 LONDON RECORDING MOVIE