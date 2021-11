TVアニメ「東京24区」の放送情報の詳細が明らかに。2022年1月5日よりTOKYO MXほかにて放送され、初回は1時間スペシャルで届けられる。

「東京24区」は東京湾に浮かぶ人工島、通称“24区”こと極東法令外特別地区を舞台に、蒼生シュウタ、朱城ラン、翠堂コウキという幼なじみの3人が、愛する24区と人々の未来を守るため奔走する“青春サスペンスストーリー”。監督を津田尚克、ストーリー構成・脚本を下倉バイオ、制作をCloverWorksが務める。放送情報の詳細と併せて、第1弾キービジュアルおよびPVが公開された。

さらに追加キャストも明らかに。翠堂アスミ役を石見舞菜香、櫻木まり役を牧野由依、きなこ役を兎丸七海、黒葛川早紀子役を生天目仁美、翠堂豪理役を楠大典、翠堂香苗役を大原さやか、クナイ役を斉藤壮馬、ヤマモリ役を伊丸岡篤、ラッキー役を喜多村英梨、白樺広樹役を上田燿司、白樺梢役を日高里菜、筑紫渉役を中村悠一、宍戸花奈役を花守ゆみり、進藤薫役を江頭宏哉が演じる。

またオープニングテーマがロックバンド・Survive Said The Prophetの「Paper Sky」に決定。同楽曲の一部はPVで聴くことができる。Survive Said The Prophetのボーカルを務めているYoshからはコメントも到着。Yoshは楽曲について「この曲には、舞台となる近未来の下町『24区』の世界観をイメージした楽曲に、成長する過程で痛みを伴いながらも上を向いて進んでいこう、という想いを込めました」と語った。

そして11月27日21時からはYouTubeの「アニプレックスチャンネル」で番組「RGBTube」を配信。シュウタ役の榎木淳弥、ラン役の内田雄馬、コウキ役の石川界人が出演する。加えてアニメ放送開始の24日前にあたる12月12日には、都内某所で「東京24区」第1話の先行上映会を開催。イベントでは榎木、石見、下倉、企画プロデュースを務めるアニプレックスの鳥羽洋典がトークを繰り広げる。参加を希望する人は公式サイトから抽選に応募しよう。

Yosh(Survive Said The Prophet / Vo)コメント

今回アニメ「東京24区」のオープニングテーマを担当させてもらうことになり、新曲「Paper Sky」を書き下ろさせて頂きました。

この曲には、舞台となる近未来の下町「24区」の世界観をイメージした楽曲に、成長する過程で痛みを伴いながらも上を向いて進んでいこう、という想いを込めました。



作品はもちろん、楽曲もぜひ楽しんで頂ければうれしいです。

Yosh / Survive Said The Prophet

オリジナルTVアニメ「東京24区」

放送情報

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11:2022年1月5日(水)より毎週水曜日24:30~ ※初回1時間SPは24:00~

ABCテレビ:2022年1月5日(水)より毎週水曜日26:14~ ※初回1時間SP

メ~テレ:2022年1月5日(水)より毎週水曜日26:11~ ※初回1時間SP

スタッフ

原作:Team 24

監督:津田尚克

ストーリー構成・脚本:下倉バイオ(ニトロプラス)

キャラクター原案:曽我部修司、ののかなこ(FiFS)

キャラクターデザイン:岸田隆宏

総作画監督:高田晃、伊藤公規、まじろ

副監督:高橋英俊

プロップデザイン:高田晃

グラフィティデザイン:河原秀樹、添野恵

美術設定:塩澤良憲

美術監督:春日美波

色彩設計:中島和子

2Dデザイン:久保田彩

特殊効果:清水彩香

CGディレクター:宮地克明

撮影監督:佐久間悠也

編集:三嶋章紀

音響監督:岩浪美和

音楽:深澤秀行

制作:CloverWorks

キャスト

蒼生シュウタ:榎木淳弥

朱城ラン:内田雄馬

翠堂コウキ:石川界人

翠堂アスミ:石見舞菜香

櫻木まり:牧野由依

きなこ:兎丸七海

黒葛川早紀子:生天目仁美

翠堂豪理:楠大典

翠堂香苗:大原さやか

クナイ:斉藤壮馬

ヤマモリ:伊丸岡篤

ラッキー:喜多村英梨

白樺広樹:上田燿司

白樺梢:日高里菜

筑紫渉:中村悠一

宍戸花奈:花守ゆみり

進藤薫:江頭宏哉

※高田晃、高橋英俊の高ははしごだかが正式表記。