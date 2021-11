北村匠海(DISH//)が本日11月24日に東京・東京アメリカンクラブで行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2021」授賞式のフォトコールに登場した。

雑誌「GQ JAPAN」による「GQ MEN OF THE YEAR」は、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人に授与されるアワード。北村は「俳優とアーティストの“二刀流“で大躍進を見せた」今年の活躍を受け「メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アクター賞」を受賞した。

受賞に際しての思いを聞かれた北村は「映画やドラマ、音楽と、日々目の前のことに自分が出せるものを出し切って生きてきたので、自分のがんばりがつないだ点が線になった感覚です」としみじみ語り「小さい頃は表彰とかされる子供じゃなかったので……『こんな息子になりましたよ』という気持ちでもあります」と照れ笑いしながら両親に向けて呼びかける。そして「2020年からめまぐるしく世の中が動いている中で、僕らはエンタテインメントを止めてはいけないという思いで作品や音楽に向き合ってきました」と近年の活動を振り返った彼は「役者としてもDISH//のボーカルとしても、言葉を人に届ける立場として責任を背負う機会が多かったので、バンドメンバー含め、関わってきた人の代表としてここに立たせてもらってる感覚です」と感謝の気持ちを表した。

最後に「北村さんにとっての“勇者”は?」と、授賞式のテーマに絡めた質問が飛ぶと、彼は「尊敬できる先輩がたくさんいらっしゃいますし、そういう意味ではたくさんの勇者に関わってきたんですけど……」と前置きしたうえで「親のことばっかり言うのもアレで、本人にも怒られるんですけど(笑)、一番近いところにある“背中”は父でしたし、包容力だったり言葉だったり『こうなれたらいいな』と思うんです」と思いを語っていた。

「GQ MEN OF THE YEAR 2021」は、北村のほかTOMORROW X TOGETHER、JP THE WAVY、LEX、俳優の有村架純、北大路欣也、志尊淳、役所広司、芸人のマヂカルラブリー、ゆりやんレトリィバァ、柔道家の阿部詩、阿部一二三、プロサーファーの五十嵐カノア、都筑有夢路、プロフリークライマーの野口啓代、スケートボーダーの堀米雄斗にも贈られた。本日19:30からは「GQ MEN OF THE YEAR 2021」授賞式が開催され、その模様は「GQ JAPAN」のYouTube公式チャンネルやTwitter、TikTokの公式アカウントで生中継される。

「GQ MEN OF THE YEAR 2021」受賞者・受賞理由

メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクトレス賞

有村架純

メン・オブ・ザ・イヤー・レジェンド賞

北大路欣也

メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アクター賞

北村匠海

メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・ラップ・アーティスト賞

JP THE WAVY

メン・オブ・ザ・イヤー・インスピレーション賞

志尊淳

メン・オブ・ザ・イヤー・ポップ・アイコン賞

TOMORROW X TOGETHER

メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディ・デュオ賞

マヂカルラブリー

メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・アクター賞

役所広司

メン・オブ・ザ・イヤー・ベスト・コメディアン賞

ゆりやんレトリィバァ

メン・オブ・ザ・イヤー・ブレイクスルー・アーティスト賞

LEX

メン・オブ・ザ・イヤー・ヒーロー・オリンピアン賞

阿部詩、阿部一二三

五十嵐カノア

都筑有夢路

野口啓代

堀米雄斗