M!LK『Ribbon』でメジャーデビュー 王道恋愛ソングにはファンへの思いも

M!LKが、11月23日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。24日リリースのメジャーデビューシングル『Ribbon』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。M!LKは、佐野勇斗さん、塩﨑太智さん、曽野舜太さん、山中柔太朗さん、吉田仁人さんからなる5人組のダンスボーカルグループです。今回はコロナ対策で、校長と教頭とは別のブースからお届けしました。こもり校長:こちらからは、(メンバーが)ほとんど見えてないんだ。ぺえ教頭:残念よホントに……こんなにイケメンがいっぱいいるんだからさぁこもり校長:本当だよね。誰か1人呼び出してみます?M!LK:おっ!?ぺえ教頭:私が選んでいいの!? みんな好きな上で……なんだかすごく目が合う吉田くん!M!LK:リーダーです!吉田:(校長と教頭のブースに入って)こんにちは~! よろしくお願いします!ぺえ教頭:こんにちは~かっこいいねぇ~。こもり校長:かっこいい赤のジャケットを着てるね~。吉田:ヤバい! ここ、バリ緊張する!全員:(笑)。こもり教頭:では戻ってください!(笑)。ぺえ教頭:もう!? じゃあ質問させて! "好きな人間のタイプ"は?吉田:そうですね……あの、失敗を恐れない人ですね。M!LK:お~!ぺえ教頭:付き合ってください……!こもり校長:えぇっ!?全員:(笑)。ぺえ教頭:M!LK先生は、11月24日にメジャーデビューシングル『Ribbon』をリリースされます。おめでとうございます!M!LK:ありがとうございます!こもり校長:(タイトル曲の)「Ribbon」はどんな楽曲ですか?吉田:M!LKには珍しい王道の恋愛ソングです。でも歌詞を読み解いていくと、僕たちが今伝えたいメッセージが結構込められている曲になっています。いろんな視点からも楽しめますし、みなさんの大切な人にも届けてほしい1曲ですね。こもり校長:僕も聴かせていただいたんですけど、楽曲の甘い世界観に没入できるというか。いい意味で非現実的なロマンチックさがすごくあるんですけど、甘い世界観に引き込まれる感じがあって……あまぁい!ぺえ教頭:わかる。すごいキュンキュンしたわ。長らく恋愛をしていないんですけど、恋愛をしている気持ちにさせていただきました。M!LK:ありがとうございます!塩﨑:実は裏テーマみたいなものがありまして……これはファンの方に向けたメッセージでもあるんですよ。(結成から)7年間いろんなことをやらせてもらって、メジャーデビューできまして。ファンの方たちとの絆である"リボン"がほどけませんように、という意味も込めているんです。佐野:そうですね。ぺえ教頭:ファンのみなさんも嬉しいだろうね。こもり校長:そうですね。そして、初回限定盤A・Bには「夢路」が収録されているんですね。山中:この楽曲は、僕らが初めて全員で作詞したんです。1人書くよりも難しかったんですけど、僕らとファンの方々の夢の話になっていまして……僕らは「ドームツアーをやりたい」とずっと言っているんですけど、それに向けたことが書かれていたりとか。念入りに話し合って作りました。こもり校長:そして、通常盤のカップリング曲の「夜明け」は、どんな感じの楽曲ですか?塩﨑:こちらはですね……本当にいい曲なんですよ!全員:(笑)。塩﨑:「Ribbon」や「夢路」は僕たちのことを歌っていたりするんですけど、「夜明け」は誰かいま頑張ろうとしている人のことを応援する、背中を押す曲になっています。M!LKは、2022年2月13日に神奈川県・パシフィコ横浜 国立大ホールにて、メジャーデビュー後初のライブとなる『M!LK LIVE 2022 NEXT WINNER』を開催。メンバーの塩﨑さんがプロデュースに関わり、セットリストなども中心となって決めているとのこと。またツアータイトルを考えた曽野さんは、「次に勝つのは俺たちだ、という意味で"NEXT WINNER"と付けました」と力強く答えていました。詳細はオフィシャルサイト(https://sd-milk.com/)まで。