カメントツ版のモリスがソフビのカプセルトイVAGで発売！

カメントツが描くコミック版のMORRIS(モリス)が、メディコム・トイがプロデュースするカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)で発売される。

MORRIS(モリス)はアーティストひなたかほりによるオリジナルキャラ。「つのがはえた猫」であり、鹿に似た角が特徴だ。ソフビを中心に展開し、日本のみならず世界、特にアジア圏で絶大な人気を誇っている。

現在『ヤングエース』(KADOKAWA刊)にてコミカライズの『MORRIS~つのがはえた猫の冒険~』が連載中。執筆は『こぐまのケーキ屋さん』のカメントツが手掛けている。今回立体化されたのはこのコミカライズ版だ。

VAG(ヴァイナルアーティストガチャ)はメディコム・トイがプロデュースし、プレステージが販売するソフビのカプセルトイ(一部PVCムクのアイテムあり)。

アーティストのオリジナルソフビを中心に展開しているが、既存作品のアイテムがラインナップされることもある。

今回の「MORRIS(COMIC Ver.)」は、オリジナルソフビを原作にした漫画のソフビ化、というちょっと面白い流れの中から誕生している。

(C) KAMENTOTSU / KADOKAWA (C) KAORI HINATA / MEDICOM TOY

(C) MAI NAGAMOTO (C) SAKINA (C) STEAM POLKA

VAG(VINYL ARTIST GACHA)SERIES29/プレステージ/1回500円(税込)/2021年12月発売予定/ミニソフビのカプセルトイシリーズ、通常弾の第29弾。各全高約6センチ。

今回はMORRIS(COMIC Ver.)、フテコネコ、乳出しうさぎ、潜水服ゼンマイずきんの4種、各5色をラインナップ。筐体は種類ごとに分けられているため、例えばフテコネコの台からはフテコネコの各色だけが出るようになっている。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

メディコム・トイはVAG以外のソフビも発売・プロデュースしている。引き続きその新製品をご紹介しよう。

(C) 石森プロ・東映

スノーマン(新色+ミニソフビ)、海蛇男、セミミンガ、スカイライダー(後期Ver.)/メディコム・トイ/1万1000円(左)、各8580円(中2点)、9680円(右)(全て税込)/2022年3月下旬発送予定/東映特撮作品のヒーローや敵などをレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。各全高約24センチ、ミニソフビのみ全高約10センチ。

今回は『仮面ライダー』からショッカー怪人3体と、『仮面ライダー(新)』から主人公ライダーの後期バージョンをラインナップ。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年11月24日(水)00:00から2021年12月31日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ(怪獣総進撃版2期)、キラアク円盤(ファイヤードラゴン、ミニキラアク星人付)/メディコム・トイ/各1万6500円(税込)/2021年1月発送予定/映画『怪獣総進撃』に登場したゴジラと、キラアク星人の円盤、キラアク星人をソフビ作家・安楽安作がレトロデフォルメで再現。各全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2021年11月24日(水)00:00から2021年12月10日(金)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

レトロデフォルメ、と呼ばれるソフビのスタイルは、怪獣ソフビ草創期の、幼児を思わせる体型のデフォルメのことである。

だが明確な基準はなく、ある程度低頭身で、ただし2頭身以下まではいかないデフォルメ、というふんわりした認識が主流になっている。そのため各ソフビの原型師により、頭身やボディバランスはかなり異なるものになっているのが実状である。

>>>メディコム・トイのソフビ新作の画像を全部見る(画像3点)

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。