CHEMISTRYのベストアルバム「The Best & More 2001～2022」が2022年2月16日にリリースされる。
CHEMISTRYは本日11月23日に行った「CHEMISTRY 20th anniversary Tour 第三章『This is CHEMISTRY』」東京・Bunkamuraオーチャードホール公演の中で、ベストアルバムの発売が決定したことをファンに報告した。アルバムには音楽集団・origami PRODUCTIONSが手がける代表曲のリメイク5曲とそれらの原曲、堂珍嘉邦と川畑要それぞれがセレクトした楽曲、未発表の新曲などを収録。初回限定盤と通常盤の2形態が用意され、初回限定盤には20周年ツアー「CHEMISTRY 20th anniversary Tour」の第1章、第2章、第3章すべてのライブ映像を収録したBlu-ray DISCが付属する。
またCHEMISTRYはベストアルバム発売後の2月23日に東京・日本武道館にて「CHEMISTRY 20th anniversary LIVE最終章『PIECES OF A DREAM』」を開催する。
CHEMISTRY「The Best & More 2001～2022」収録曲
CD
・PIECES OF A DREAM feat. mabanua
・Point of No Return feat. 関口シンゴ
・You Go Your Way feat. Shingo Suzuki
・君をさがしてた feat. Michael Kaneko, Hiro-a-key
・My Gift to You feat. Kan Sano, Hiro-a-key
・PIECES OF A DREAM
・Point of No Return
・You Go Your Way
・君をさがしてた
・My Gift to You
ほか
Blu-ray（初回限定盤）
CHEMISTRY 20th anniversary Tour
・第一章「The Way We Are 2021」
・第二章「CHEMI×CHEMI 2021」
・第三章「This is CHEMISTRY」
CHEMISTRY 20th anniversary LIVE 最終章「PIECES OF A DREAM」
2022年2月23日（水・祝）東京都 日本武道館