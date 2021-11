CHEMISTRYのベストアルバム「The Best & More 2001~2022」が2022年2月16日にリリースされる。

CHEMISTRYは本日11月23日に行った「CHEMISTRY 20th anniversary Tour 第三章『This is CHEMISTRY』」東京・Bunkamuraオーチャードホール公演の中で、ベストアルバムの発売が決定したことをファンに報告した。アルバムには音楽集団・origami PRODUCTIONSが手がける代表曲のリメイク5曲とそれらの原曲、堂珍嘉邦と川畑要それぞれがセレクトした楽曲、未発表の新曲などを収録。初回限定盤と通常盤の2形態が用意され、初回限定盤には20周年ツアー「CHEMISTRY 20th anniversary Tour」の第1章、第2章、第3章すべてのライブ映像を収録したBlu-ray DISCが付属する。

またCHEMISTRYはベストアルバム発売後の2月23日に東京・日本武道館にて「CHEMISTRY 20th anniversary LIVE最終章『PIECES OF A DREAM』」を開催する。

CHEMISTRY「The Best & More 2001~2022」収録曲

CD

・PIECES OF A DREAM feat. mabanua

・Point of No Return feat. 関口シンゴ

・You Go Your Way feat. Shingo Suzuki

・君をさがしてた feat. Michael Kaneko, Hiro-a-key

・My Gift to You feat. Kan Sano, Hiro-a-key

・PIECES OF A DREAM

・Point of No Return

・You Go Your Way

・君をさがしてた

・My Gift to You

ほか

Blu-ray(初回限定盤)

CHEMISTRY 20th anniversary Tour

・第一章「The Way We Are 2021」

・第二章「CHEMI×CHEMI 2021」

・第三章「This is CHEMISTRY」

CHEMISTRY 20th anniversary LIVE 最終章「PIECES OF A DREAM」

2022年2月23日(水・祝)東京都 日本武道館