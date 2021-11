ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」のプロジェクト名が、「from ARGONAVIS」に変更された。

これは本日11月23日、北海道・函館市民会館で開催されたライブ「Argonavis LIVE 2021 -きっと僕らは-」で発表されたもの。これまで「ARGONAVIS from BanG Dream!」は「BanG Dream!(バンドリ!)」プロジェクトの1つとして展開されてきた。新プロジェクト名の「from ARGONAVIS」には、今後は「ARGONAVIS」が主体となってエンターテインメントを創造していくという意思が込められている。

また2022年春、ブシロード100%出資の完全子会社・株式会社アルゴナビスが設立されることも明らかに。「from ARGONAVIS」を軸とした同社では、Argonavisの五稜結人役・日向大輔が広報担当を務める。株式会社アルゴナビスについては、「from ARGONAVIS」のポータルサイトで随時発表される予定だ。

さらに2022年1月2日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで開催されるライブ「ARGONAVIS LIVE 2022」において、夜公演のタイトルが「from ARGONAVIS 1st LIVE -始動-」に決定した。また2022年早春、Argonavis、GYROAXIA、Fantôme Iris、風神RIZING!、εpsilonΦの全5バンド25人が出場する3DCGのライブ「L★R Rock Battle」が行われる。

そのほかArgonavis、GYROAXIA、Fantôme Iris、風神RIZING!、εpsilonΦの全5バンドが登場予定の新規アプリゲームが制作進行中であることも明らかに。2022年初春には、from ARGONAVISのファンクラブ3サイトもオープンする。

