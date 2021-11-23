芥見下々原作による映画「劇場版 呪術廻戦 0」のメインキャストが出演する特別番組が、12月4日20時よりABEMAアニメ2チャンネルで配信される。

特別番組には主人公・乙骨憂太役の緒方恵美、五条悟役の中村悠一、夏油傑役の櫻井孝宏に加え、コメント出演で祈本里香役の花澤香菜も参加。12月24日に公開される「劇場版 呪術廻戦 0」を徹底解剖していくほか、「呪術廻戦」にまつわるクイズコーナー、新情報の発表などが展開される。

特別番組を記念し、「呪術廻戦」のTVシリーズと劇場版のポスター5枚セットが当たるTwitterキャンペーンを開催。欲しい人はABEMAアニメの公式アカウントをフォローし、本日11月23日に投稿された特番関連のツイートを12月4日までにRTしよう。

また特別番組放送直後には、TVシリーズの一挙放送も決定。第1話から第13話は12月4日と翌5日に、第14話から第24話は翌週の12月11日と翌12日に配信される。

「『劇場版 呪術廻戦 0』公開直前特番」

放送日時：2021年12月4日（土）20:00～21:00

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

出演者：緒方恵美、中村悠一、櫻井孝宏

MC：鈴木健太

コメント出演：花澤香菜

TVアニメ「呪術廻戦」一挙放送

第1話～第13話

放送日時：2021年12月4日（土）21:00～、12月5日（日）13:00～、18:30～

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

第14話～第24話

放送日時：2021年12月11日（土）19:00～、12月12日（日）12:30～、18:00～

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

「劇場版 呪術廻戦 0」

2021年12月24日（金）公開



原作：「呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校」芥見下々（集英社 ジャンプ コミックス刊）

制作：MAPPA

配給：東宝

声の出演：緒方恵美、花澤香菜、小松未可子、内山昂輝、関智一、中村悠一、櫻井孝宏