『ハリー・ポッター』金のスニッチがネックレス＆ピアス・イヤリングに

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する金のスニッチをモチーフにしたネックレス、ピアス、イヤリングを11月22日(月)~12月20日(月)の期間に予約受付を行なう。

2021年は、『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開から20周年。J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー説をベースにした「ハリー・ポッター」映画シリーズは、2001年から2011年までに全8作が映画製作され大ヒットシリーズとなった。本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。

このたびの新作は、羽で飛ぶクィディッチのボール・金のスニッチをあらゆる角度から見て美しく立体的に仕上げたジュエリー。ネックレスは羽が動くギミックで遊び心が盛り込まれ、ピアスとイヤリングは、片耳(0.5セット)でも購入が可能だ。

小さなサイズの中に精巧な造形で世界観が表現されている。

本商品は12月20日(月)まで予約受付中、ユートレジャーコンセプトストア池袋、ユートレジャーオンラインショップにて取り扱いとなる。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s21)