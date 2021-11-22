うちのまいこ原作によるTVアニメ「スローループ」の第2弾キービジュアル、第2弾PVが公開された。

新たなキービジュアルにはフライフィッシングに向かうひより、小春、恋の3人と、料理を始める一花、二葉、藍子、楓の4人がそれぞれ描かれ、釣りキャンプを楽しむ様子が収められた。第2弾PVでは各キャラクターが交流する様子が切り取られている。またPV内ではOP・EDテーマを初公開。OPテーマは東山奈央と安野希世乃によるユニット・ぽかぽかイオンが歌唱する「やじるし→」、EDテーマは海凪ひより役の久住琳、海凪小春役の日岡なつみ、吉永恋役の嶺内ともみのメインキャスト3人によるユニット・Three∞Loop（スリーループ）が歌う「シュワシュワ」に決定した。

加えてキャラクター情報第2弾も公開。釣り船屋で船長として働く福元一花役は名塚佳織、小学5年生でエサ釣りが得意な福元二葉役は村上奈津実、二葉の友達・二宮藍子役は井上ほの花がそれぞれ担当。またアニメは2022年1月7日よりAT-X、TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、テレビ愛知、BS11で放送されることも明らかとなった。dアニメストアでは地上波同時・単独最速配信が行われる。

TVアニメ「スローループ」

放送情報

AT-X：2022年1月7日（金）より毎週金曜日22:00～（リピート放送：毎週火曜日10:00～、毎週木曜日16:00～）

TOKYO MX：2022年1月7日（金）より毎週金曜日22:30～

サンテレビ：2022年1月7日（金）より毎週金曜日24:00～

KBS京都：2022年1月7日（金）より毎週金曜日24:00～

テレビ愛知：2022年1月7日（金）より毎週金曜日27:05～

BS11：2022年1月7日（金）より毎週金曜日23:00～

配信情報

dアニメストア：2022年1月7日（金）より毎週金曜日22:30～

その他サイトも順次配信予定

スタッフ

原作：うちのまいこ（まんがタイムきららフォワード / 芳文社）

監督：秋田谷典昭

シリーズ構成：山田由香

キャラクターデザイン・総作画監督：滝本祥子

音楽：伊賀拓郎

アニメーション制作：CONNECT

製作：スローループ製作委員会

キャスト

海凪ひより：久住琳

海凪小春：日岡なつみ

吉永恋：嶺内ともみ

福元一花：名塚佳織

福元二葉：村上奈津実

二宮藍子：井上ほの花

(c)うちのまいこ・芳文社/スローループ製作委員会