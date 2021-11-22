2022年1月5日にリリースされるSixTONESの2ndアルバム「CITY」の新たな収録曲が発表された。
本作はタイトル通り“街”がコンセプトで、楽曲ごとに主人公が存在し、1日の時間の流れの中で起こる何気ない出来事や、物語が集まる場所が“CITY”と表現される。このコンセプトに沿って曲順は1日の時間の経過が感じられるように並べられており、Blu-rayおよびDVDが付属する初回限定盤Aは朝、Blu-rayおよびDVD付属の初回限定盤Bは夕方、CDのみの通常盤は夜をイメージした楽曲でスタートする。また各時間帯のシチュエーションが切り替わるタイミングには「［Interlude］」が差し込まれる。
このたび、初回限定盤BのCDに収録されるユニット曲のタイトルとその歌唱メンバーがアナウンスされた。ジェシーと森本慎太郎が歌う「LOUDER」はニュージャックスウィングを取り入れたハードなダンスチューンで、松村北斗と高地優吾による「真っ赤な嘘」は和ぬかが作詞作曲した“和メロポップ”。京本大我がアコースティックギターとボーカルを、田中樹がラップを担当する「With The Flow」はドライブに似合うさわやかな楽曲となっている。各ユニット曲のミュージックビデオは初回限定盤Bに付属するBlu-rayおよびDVDに収録される。
※高地優吾の「高」ははしご高が正式表記。
SixTONES「CITY」収録内容
初回限定盤A
CD
01. ［Interlude -Sunrise-］
02. 8am
03. 僕が僕じゃないみたいだ
04. Ordinary Hero
05. Your Best Day
06. ［Interlude -Sunset-］
07. Fast Lane
08. Good Times
09. ［Interlude -Night-］
10. マスカラ
11. Rosy
12. フィギュア
13. ［Interlude -Midnight-］
14. Odds
15. WHIP THAT
16. Everlasting
17. Papercut
18. Takes Two
Blu-rayおよびDVD
・Rosy -Music Video-
・Rosy -Music Video Making-
・Rosy -Music Video Solo Movie-
・Everlasting ～ Good Times -Live with Choir ver.-
初回限定盤B
CD
01. ［Interlude -Sunset-］
02. Fast Lane
03. Good Times
04. ［Interlude -Night-］
05. マスカラ
06. Rosy
07. フィギュア
08. ［Interlude -Midnight-］
09. Odds
10. WHIP THAT
11. Everlasting
12. ［Interlude -Sunrise-］
13. 8am
14. 僕が僕じゃないみたいだ
15. Ordinary Hero
16. Your Best Day
17. LOUDER（Jesse×Shintaro Morimoto）
18. 真っ赤な嘘（Hokuto Matsumura×Yugo Kochi）
19. With The Flow（Taiga Kyomoto×Juri Tanaka）
Blu-rayおよびDVD
・LOUDER（Jesse×Shintaro Morimoto）-Music Video-
・真っ赤な嘘（Hokuto Matsumura×Yugo Kochi）-Music Video-
・With The Flow（Taiga Kyomoto×Juri Tanaka）-Music Video-
通常盤
CD
01. ［Interlude -Night-］
02. マスカラ
03. Rosy
04. フィギュア
05. ［Interlude -Midnight-］
06. Odds
07. WHIP THAT
08. Everlasting
09. ［Interlude -Sunrise-］
10. 8am
11. 僕が僕じゃないみたいだ
12. Ordinary Hero
13. Your Best Day
14. ［Interlude -Sunrise-］
15. Fast Lane
16. Good Times
17. Cassette Tape
18. Dawn
19. Strawberry Breakfast -CITY ver.-