2022年1月5日にリリースされるSixTONESの2ndアルバム「CITY」の新たな収録曲が発表された。

本作はタイトル通り“街”がコンセプトで、楽曲ごとに主人公が存在し、1日の時間の流れの中で起こる何気ない出来事や、物語が集まる場所が“CITY”と表現される。このコンセプトに沿って曲順は1日の時間の経過が感じられるように並べられており、Blu-rayおよびDVDが付属する初回限定盤Aは朝、Blu-rayおよびDVD付属の初回限定盤Bは夕方、CDのみの通常盤は夜をイメージした楽曲でスタートする。また各時間帯のシチュエーションが切り替わるタイミングには「[Interlude]」が差し込まれる。

このたび、初回限定盤BのCDに収録されるユニット曲のタイトルとその歌唱メンバーがアナウンスされた。ジェシーと森本慎太郎が歌う「LOUDER」はニュージャックスウィングを取り入れたハードなダンスチューンで、松村北斗と高地優吾による「真っ赤な嘘」は和ぬかが作詞作曲した“和メロポップ”。京本大我がアコースティックギターとボーカルを、田中樹がラップを担当する「With The Flow」はドライブに似合うさわやかな楽曲となっている。各ユニット曲のミュージックビデオは初回限定盤Bに付属するBlu-rayおよびDVDに収録される。

※高地優吾の「高」ははしご高が正式表記。

SixTONES「CITY」収録内容

初回限定盤A

CD

01. [Interlude -Sunrise-]

02. 8am

03. 僕が僕じゃないみたいだ

04. Ordinary Hero

05. Your Best Day

06. [Interlude -Sunset-]

07. Fast Lane

08. Good Times

09. [Interlude -Night-]

10. マスカラ

11. Rosy

12. フィギュア

13. [Interlude -Midnight-]

14. Odds

15. WHIP THAT

16. Everlasting

17. Papercut

18. Takes Two

Blu-rayおよびDVD

・Rosy -Music Video-

・Rosy -Music Video Making-

・Rosy -Music Video Solo Movie-

・Everlasting ~ Good Times -Live with Choir ver.-

初回限定盤B

CD

01. [Interlude -Sunset-]

02. Fast Lane

03. Good Times

04. [Interlude -Night-]

05. マスカラ

06. Rosy

07. フィギュア

08. [Interlude -Midnight-]

09. Odds

10. WHIP THAT

11. Everlasting

12. [Interlude -Sunrise-]

13. 8am

14. 僕が僕じゃないみたいだ

15. Ordinary Hero

16. Your Best Day

17. LOUDER(Jesse×Shintaro Morimoto)

18. 真っ赤な嘘(Hokuto Matsumura×Yugo Kochi)

19. With The Flow(Taiga Kyomoto×Juri Tanaka)

Blu-rayおよびDVD

・LOUDER(Jesse×Shintaro Morimoto)-Music Video-

・真っ赤な嘘(Hokuto Matsumura×Yugo Kochi)-Music Video-

・With The Flow(Taiga Kyomoto×Juri Tanaka)-Music Video-

通常盤

CD

01. [Interlude -Night-]

02. マスカラ

03. Rosy

04. フィギュア

05. [Interlude -Midnight-]

06. Odds

07. WHIP THAT

08. Everlasting

09. [Interlude -Sunrise-]

10. 8am

11. 僕が僕じゃないみたいだ

12. Ordinary Hero

13. Your Best Day

14. [Interlude -Sunrise-]

15. Fast Lane

16. Good Times

17. Cassette Tape

18. Dawn

19. Strawberry Breakfast -CITY ver.-