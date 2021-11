ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」の劇場版アニメ『劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート』が上映されている。

『劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート』は現在、全国43の映画館にて公開されている。本作を上映館で鑑賞することで、入場者特典としてフィルムコマ風しおりがランダム配布されている。第1週目はArgonavis ver.(全5種)、第2週目はGYROAXIA ver.(全5種)となっている。

