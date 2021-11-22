遠藤達哉原作によるTVアニメ「SPY×FAMILY」の新ビジュアルが公開された。

2022年にWIT STUDIOとCloverWorksの共同でTVアニメ化されることが決定している「SPY×FAMILY」。キャラクターデザイン・嶋田和晃が描き下ろした新ビジュアルには、フォージャー家の3人が楽しくおでかけしている様子が描かれた。

また12月18日に開催される「ジャンプフェスタ2022」のスーパーステージにて、アーニャ・フォージャー、ヨル・フォージャーのキャスト情報を発表。ロイド・フォージャー役を務める江口拓也とともにステージ登壇する。さらにキャスト発表と併せて新映像も公開される。詳細は「ジャンプフェスタ2022」特設ページで確認を。

なおアニメ公式Twitter（@spyfamily_ anime）では、プレゼントキャンペーンを実施中。抽選で100人に遠藤描き下ろしのイラストを使用したオリジナルグッズが進呈される。

2019年3月より少年ジャンプ＋（集英社）で連載中の「SPY×FAMILY」は、とある任務のため「家族を作れ」と命じられた凄腕のスパイが、超能力を持つ少女・アーニャを養女に、殺し屋の女・ヨルを妻に迎え、家庭と任務の両立に奮闘するスパイコメディ。単行本は8巻まで刊行されている。

「ジャンプフェスタ2022」スーパーステージ

日時：2021年12月18日（土）9:00～

出演：ロイド・フォージャー役：江口拓也、アーニャ・フォージャー役：？？？、ヨル・フォージャー役：？？？

TVアニメ「SPY×FAMILY」

2022年放送開始

スタッフ

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：古橋一浩

キャラクターデザイン：嶋田和晃

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

キャスト

ロイド・フォージャー：江口拓也

(c)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会