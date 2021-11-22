コスプレイヤーえなこが11月20日、自身のTwitterを更新し入浴ショットを披露した。
えなこは、発売中の雑誌『FRIDAY』にて表紙＆巻頭ページを担当。そして『FRIDAY』表紙のキャッチコピーとなっている「密会ラブボディ」を受け、「密会お風呂」とツイートし、入浴ショットを披露した。
密会お風呂♨️ pic.twitter.com/FFV6r5SFE2— えなこ (@enako_cos) November 20, 2021
(C)PPエンタープライズ
2021/11/22 12:00
コスプレイヤーえなこが11月20日、自身のTwitterを更新し入浴ショットを披露した。
えなこは、発売中の雑誌『FRIDAY』にて表紙＆巻頭ページを担当。そして『FRIDAY』表紙のキャッチコピーとなっている「密会ラブボディ」を受け、「密会お風呂」とツイートし、入浴ショットを披露した。
密会お風呂♨️ pic.twitter.com/FFV6r5SFE2— えなこ (@enako_cos) November 20, 2021
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