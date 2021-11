「劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート」に、コミカライズ版「ARGONAVIS from BanG Dream!」のキャラクター・伊龍恒河が登場。その役を谷山紀章が演じている。

11月19日より公開中の劇場アニメ「劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート」は、2020年4月より放送されたTVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」に新カットを加えた再構築版。全編を通じて再アフレコが行われた。コミカライズ版「ARGONAVIS from BanG Dream!」は少年ジャンプ+で連載され、2巻が刊行されている。

谷山演じる伊龍恒河は、GYAROAXIAのメンバー・旭那由多の父であり、世界で成功した初の日本人バンド・SYANAのボーカルを務めるキャラクター。丁寧な口調だが言動は冷徹で、自分の音楽を表現するためメンバーを道具のように扱う。谷山からはコメントが到着。なお伊龍恒河がアニメに登場するのは初となる。

谷山紀章(伊龍恒河役)コメント

伊龍恒河はラスボス的立ち位置のキャラクターな匂いがプンプンします。冷酷な男のようです。若くてフレッシュなキャストに混じれて僕も何かパワーを感じました。どうぞ、ご期待ください。

(c)ARGONAVIS project. (c)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (c)bushiroad All Rights Reserved. (c)ARGONAVIS MOVIE project.