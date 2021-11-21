TVアニメ「CUE!」の放送開始日が2022年1月7日に決定。併せて新たなキービジュアル、キャラクタービジュアル、第2弾PVが公開された。
これは本日11月21日に、東京・竹芝ニューピアホールで行われたイベント「CUE! Reading Live Vol.5～Wind＆Moon～」内で発表されたもの。新たなキービジュアルは「Wind」と「Moon」の2種が用意され、「Wind」には夜峰美晴、神室絢、宮路まほろ、日名倉莉子が部屋でラジオを収録している風景、「Moon」には丸山利恵、宇津木聡里、明神凛音、遠見鳴の姿がそれぞれ描かれている。第2弾PVは「チームPV Ver.Moon」と題され、Moonの4人がチームを組む様子が収められた。
また主題歌CD「スタートライン／はじまりの鐘の音が鳴り響く空」の発売を記念したオンラインサイン会の開催が決定。参加方法など、詳細は公式サイトをチェックしよう。
スマートフォン向けアプリゲームを原作とする「CUE!」は、できたてホヤホヤの声優事務所・AiRBLUEに所属する声優の卵たちが、夢を目指す中で厳しい現実に直面しつつも立ち向かっていく物語。監督は片貝慎、シリーズ構成は浦畑達彦、キャラクターデザインは谷口元浩、音楽は中西亮輔、アニメーション制作はゆめ太カンパニーとグラフィニカが務める。
TVアニメ「CUE!」
MBS、TBS、BS-TBS「アニメイズム」枠で2022年1月7日に放送開始
スタッフ
原作：リベル・エンタテインメント
監督：片貝慎
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン：谷口元浩
サブキャラクターデザイン：西村理恵
音楽：中西亮輔
音楽制作：ポニーキャニオン、アップドリーム
製作：CUE! Animation Project
アニメーション制作：ゆめ太カンパニー×グラフィニカ
キャスト
六石陽菜：内山悠里菜
鷹取舞花：稗田寧々
鹿野志穂：守屋亨香
月居ほのか：緒方佑奈
天童悠希：鷹村彩花
赤川千紗：宮原颯希
恵庭あいり：飯塚麻結
九条柚葉：村上まなつ
夜峰美晴：安齋由香里
神室絢：松田彩希
宮路まほろ：山口愛
日名倉莉子：鶴野有紗
丸山利恵：立花日菜
宇津木聡里：小峯愛未
明神凛音：佐藤舞
遠見鳴：土屋李央
鳳真咲：日笠陽子
五十鈴りお：洲崎綾
由良桐香：五十嵐裕美
(c)CUE! Animation Project