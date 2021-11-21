TVアニメ「CUE!」の放送開始日が2022年1月7日に決定。併せて新たなキービジュアル、キャラクタービジュアル、第2弾PVが公開された。

これは本日11月21日に、東京・竹芝ニューピアホールで行われたイベント「CUE! Reading Live Vol.5～Wind＆Moon～」内で発表されたもの。新たなキービジュアルは「Wind」と「Moon」の2種が用意され、「Wind」には夜峰美晴、神室絢、宮路まほろ、日名倉莉子が部屋でラジオを収録している風景、「Moon」には丸山利恵、宇津木聡里、明神凛音、遠見鳴の姿がそれぞれ描かれている。第2弾PVは「チームPV Ver.Moon」と題され、Moonの4人がチームを組む様子が収められた。

また主題歌CD「スタートライン／はじまりの鐘の音が鳴り響く空」の発売を記念したオンラインサイン会の開催が決定。参加方法など、詳細は公式サイトをチェックしよう。

スマートフォン向けアプリゲームを原作とする「CUE!」は、できたてホヤホヤの声優事務所・AiRBLUEに所属する声優の卵たちが、夢を目指す中で厳しい現実に直面しつつも立ち向かっていく物語。監督は片貝慎、シリーズ構成は浦畑達彦、キャラクターデザインは谷口元浩、音楽は中西亮輔、アニメーション制作はゆめ太カンパニーとグラフィニカが務める。

TVアニメ「CUE!」

MBS、TBS、BS-TBS「アニメイズム」枠で2022年1月7日に放送開始

スタッフ

原作：リベル・エンタテインメント

監督：片貝慎

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：谷口元浩

サブキャラクターデザイン：西村理恵

音楽：中西亮輔

音楽制作：ポニーキャニオン、アップドリーム

製作：CUE! Animation Project

アニメーション制作：ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

キャスト

六石陽菜：内山悠里菜

鷹取舞花：稗田寧々

鹿野志穂：守屋亨香

月居ほのか：緒方佑奈

天童悠希：鷹村彩花

赤川千紗：宮原颯希

恵庭あいり：飯塚麻結

九条柚葉：村上まなつ

夜峰美晴：安齋由香里

神室絢：松田彩希

宮路まほろ：山口愛

日名倉莉子：鶴野有紗

丸山利恵：立花日菜

宇津木聡里：小峯愛未

明神凛音：佐藤舞

遠見鳴：土屋李央

鳳真咲：日笠陽子

五十鈴りお：洲崎綾

由良桐香：五十嵐裕美

(c)CUE! Animation Project