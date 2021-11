◆ 指令変更「アレルギーをお持ちの方は染めないで」

日本ハムの“ビッグボス”こと、新庄剛志監督(49)が21日、自身のインスタグラムを更新。「実は白髪染めをしてなかったら、僕の髪は真っ白なんです」と仰天告白した。

新庄ビッグボスは前日20日のコーチ会議後にて、減量や白髪染めなど、選手のみならずコーチングスタッフにも新庄流の身だしなみ指令を出していたことが伝えられていたが、一夜明けて自身のSNSを更新。

「実は白髪染めをしてなかったら、僕の髪は真っ白なんです。コーチの方 もしカラーアレルギーをお持ちの方は染めないで下さい」と顔文字付きのキャプションを添えて、自身の写真を投稿した。

指揮官の“指令変更”に、ファンからは「素晴らしいお気遣い」などのコメントのほか、「白くてもお似合いだと思います」「真っ白もカッコ良さそう」といった声が寄せられた。

◆ 2022年コーチングスタッフ

新 任=★(前球団)

配置転換=◯(前配置)

▼ 一軍

<監督>

1 新庄剛志 ★

<ヘッドコーチ>

77 林 孝哉 ◯(スカウト)

<投手コーチ>

89 武田 勝

82 加藤武治 ◯(二軍投手コーチ)

83 島﨑 毅 ◯(二軍投手コーチ)

<野手総合コーチ兼打撃コーチ>

88 金子 誠(※打撃コーチも兼務)

<バッテリーコーチ>

72 山田勝彦 ★

<内野守備走塁コーチ>

78 稲田直人 ★

<外野守備走塁コーチ>

76 紺田敏正 ◯(二軍外野守備走塁コーチ)

▼ 二軍

<監督>

92 木田優夫 ◯(ファーム総合コーチ兼投手コーチ)

<投手コーチ>

73 多田野数人 ◯(スカウト)

<打撃コーチ>

90 渡辺浩司

74 矢野謙次

<バッテリーコーチ>

75 山中 潔

<内野守備走塁コーチ>

71 飯山裕志 ◯(一軍内野守備コーチ/※走塁コーチ兼務)

<外野守備走塁コーチ>

87 上田佳範 ◯(一軍外野守備走塁コーチ)

<育成コーディネーター兼投手コーチ>

84 伊藤 剛 ◯(GM付特命スカウト)

<育成コーチ>

85 川名慎一(スカウト)

【動画】ビッグボス効果?「既に変わってくれた」山田コーチの全身黒&サングラスコーデ

