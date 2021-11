明治安田生命J1リーグ第36節が20日に行われた。

今節敗れた19位ベガルタ仙台と20位横浜FC、引き分けた18位大分トリニータはJ2リーグへの降格が決定した。降格は残り一枠となり、今節揃って勝利を収めた15位湘南ベルマーレ(勝ち点36/得失点差-4)、16位清水エスパルス(同36/-19)、17位徳島ヴォルティス(同33/-20)が残留を争う。

上位では、横浜FCを下した3位ヴィッセル神戸が勝ち点を「70」に伸ばし、ガンバ大阪を下した名古屋グランパスが勝ち点「65」で4位に浮上した。大分と引き分けて5位に後退した鹿島アントラーズ、2位横浜F・マリノスを下した6位浦和レッズは、神戸の勝利によってAFCチャンピオンズリーグ(ACL)出場圏内となる3位フィニッシュの可能性が消滅した。なお、浦和は天皇杯で勝ち残っているためACL出場の可能性が残されているものの、今季の無冠が確定している鹿島はその可能性が消滅している。

優勝が決定している川崎フロンターレは、レアンドロ・ダミアンの2得点などでセレッソ大阪を撃破。L・ダミアンは今季のリーグ戦得点数を「20」に伸ばし、得点ランクトップに立つ横浜FMの前田大然と1ゴール差となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼11月20日(土)

ベガルタ仙台 0-2 湘南ベルマーレ

浦和レッズ 2-1 横浜F・マリノス

FC東京 0-2 徳島ヴォルティス

ガンバ大阪 1-3 名古屋グランパス

セレッソ大阪 1-4 川崎フロンターレ

サガン鳥栖 1-0 北海道コンサドーレ札幌

鹿島アントラーズ 0-0 大分トリニータ

横浜FC 0-2 ヴィッセル神戸

清水エスパルス 1-0 サンフレッチェ広島

柏レイソル 0-0 アビスパ福岡

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 川崎F(88/+50)※優勝決定

2位 横浜FM(75/+45)※ACL出場決定

3位 神戸(70/+26)

────────ACL出場圏────────

4位 名古屋(65/+15)

5位 鹿島(63/+24)

6位 浦和(62/+8)

7位 鳥栖(59/+11)

8位 福岡(52/+5)

9位 FC東京(49/-5)

10位 広島(46/+1)

11位 C大阪(45/-4)

12位 札幌(45/-5)

13位 G大阪(43/-13)

14位 柏(41/-16)

15位 湘南(36/-4)

16位 清水(36/-19)

────────J2降格圏────────

17位 徳島(33/-20)

18位 大分(29/-27)※降格決定

19位 仙台(27/-30)※降格決定

20位 横浜FC(27/-42)※降格決定

■次節の対戦カード

▼11月27日(土)

14:00 札幌 vs 柏

14:00 鹿島 vs 鳥栖

14:00 浦和 vs 清水

14:00 川崎F vs G大阪

14:00 湘南 vs 徳島

14:00 C大阪 vs 名古屋

14:00 神戸 vs 横浜FM

14:00 広島 vs FC東京

14:00 福岡 vs 仙台

14:00 大分 vs 横浜FC