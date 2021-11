劇場最新作『THE BATMAN』よりハイエンド大型フィギュアが登場！

スタチューメーカープライム1スタジオは、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』より「ミュージアムマスターライン バットマン スペシャルアートエディション DX ボーナス版」の予約受付を開始した。

ダークナイトとヴィランたちの若き日を克明に描いた、劇場最新作『THE BATMAN-ザ・バットマン-』。2022年春の公開が待たれる中、巨匠ジム・リー氏のプロモーション用に描き下ろしたイラストを立体化した、至極のアートピースがミュージアムマスターラインから登場!

伝説的なアーティストであるジム・リー氏が、映画のために描き下ろしたバットマン。 2020年のDCファンドームで強烈なインパクトの赤と黒を基調にしたそのイラストから、本スタチューは誕生した。

秩序と混沌、崇高と猥雑、拭いきれない暴力の予感、氏が最新のヒーロー像に纏わせたすべてを、造形・塗装技術の粋を結集してディティールに落とし込んでいる。

イラストからの立体化という事ではあるものの、見た目以上の情報量を盛り込んだ精巧な革細工を思わせるカウルを見るだけでも、その完成度がわかるはず。防御力と機動性を両立したアーマー、多彩なガジェットを格納できるポーチなどにも妥協はない。情報密度の高さを伝える彫刻表現、過酷な任務を物語るウェザリング、黒という色の豊かさを感じるグラデーション。観るほどにリアリティを感じることができるだろう。

また本DXボーナス版には頭部差し替えパーツとして映画をオマージュしたムービーフェイスパーツやプライム1スタジオがアレンジしたオリジナル頭部パーツ、グラップルガンを持った右腕をはじめとする差し替えパーツが多数付属。

プライム1スタジオのオンラインストア限定ボーナスハンドパーツも用意されているため、多彩なディスプレイが楽しめる。

さらに、予約した方には、スタチューの基となったジム・リー氏のイラストをA4アートプリントでプレゼント! 2Dと3D、最新のバットマンを多面的に堪能することができる。

ガーゴイルの特製ベースに立ち、ゴッサム・シティを見渡すザ・バットマン。ぜひあなたのコレクションにその雄姿を加えてほしい。

>>>ハイエンドなバットマンフィギュアの後ろ姿や細部を見る(写真8点)

THE BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI.(s21)