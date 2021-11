アニメ「マクロス」シリーズの世界展開プロジェクトが始動。シリーズ楽曲が音楽配信サービスを通じて全世界で解禁されるほか、世界展開を記念したアイテムの販売などが決定した。

音楽配信サービスでの解禁日は11月21日。1992年のOVA「超時空要塞マクロスII-LOVERS AGAIN-」から、シリーズ最新作「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!」まで543曲のシリーズ楽曲がラインナップに並ぶ。

11月22日16時からは、世界展開第1弾商品「DX超合金 VF-25 メサイアバルキリー WORLDWIDE Anniv.」の予約がスタート。TVアニメ「マクロスF」シリーズに登場する「VF-25 メサイア」をベースとしたバルキリーで、地球をイメージしたスペシャルカラーで誕生した。価格は税込2万2000円で、BANDAI SPIRITSから販売される。

また1995年に制作された「マクロスプラス MOVIE EDITION」の全米上映も決定した。12月14日から全739館にてスクリーンにかけられる。日本国内での上映の予定はない。

(c) 2021 BIG WEST Inc. All rights reserved.