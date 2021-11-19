ビッケブランカ、ドラマ『群青領域』主題歌「北斗七星」MVメイキング映像公開

ビッケブランカの新曲「北斗七星」MVのメインキング映像が2021年11月19日に公開された。

「北斗七星」のMVは、群像劇が描かれておりキャストはYouTuberのひよんをはじめ、佐久間祥朗・愛甲ひかり・樋口拓海らが出演。監督は数々のMVやドラマを手がけているスミスが担当した。

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今回公開されたのは撮影当日の裏側や合間の様子などを映したダイジェスト映像になっている。

本楽曲は、現在NHK総合・夜10時から放送されているシム・ウンギョン主演のNHKドラマ10『群青領域』主題歌。書き下ろしの楽曲で、冬の寒さと心の暖かさを感じさせるストレートな歌詞が印象的なピアノバラード曲となっている。

＜リリース情報＞

ビッケブランカ

デジタルシングル『北斗七星』

配信日：2021年10月22日（月）

Download ＆ Streaming：https://vickeblanka.lnk.to/hokutoshichisei_1022

＜ドラマ情報＞

NHKドラマ10『群青領域』

https://www.nhk.jp/p/ts/26R5RYX9NR/

総合・夜10時～

【作】長田育恵

【音楽】橋口佳奈

【劇中歌】片岡麻沙斗

【主題歌】ビッケブランカ「北斗七星」

【出演】シム・ウンギョン 若葉竜也 柿澤勇人 細田善彦 落合モトキ 田中俊介 SUMIRE 樫山文枝 徳永えり 板谷由夏

【制作統括】清水真由美（MMJ）、小松昌代（NHKエンタープライズ）、岡本幸江（NHK）

【演出】植田尚、塚本連平

＜ライブ情報＞

「French Link Special Live 2021」

2021年12月12日（日）大阪・Billboard Live OSAKA

時間：

1stステージ OPEN 14:30 / START 15:30

2ndステージ OPEN 17:30 / START 18:30

2021年12月18日（土）東京・Billboard Live TOKYO

時間：

1stステージ OPEN 14:30 / START 15:30

2ndステージ OPEN 17:30 / START 18:30

料金：【全席特典グッズ付】

サービスエリア 8000円

カジュアルエリア 7500円（1ドリンク付き）

※ご飲食代は別途ご精算となります。

https://vickeblanka.fc.avex.jp/content/detail/?cid=1000802

ビッケブランカ 公式HP：https://vickeblanka.com/