菅野文原作によるTVアニメ「薔薇王の葬列」の先行上映会が、 東京・新宿バルト9にて12月11日18時より開催される。
2022年1月9日より連続2クールで放送される「薔薇王の葬列」は、シェイクスピアの史劇「ヘンリー六世」「リチャード三世」を原案とするダークファンタジー。イベントではTVアニメ第1話から第3話の上映に加え、リチャード役の斎賀みつき、ヘンリー役の緑川光、ヨーク公爵リチャード役の速水奨によるトークショーも行われる。チケットの抽選先行販売は、イープラスにて明日11月20日10時からスタート。一般発売は12月4日10時からを予定している。なお同イベントはライブ配信サービス・Streaming+にて生配信も実施。配信チケットは12月4日10時より販売される。詳細は公式サイトで確認を。
TVアニメ「薔薇王の葬列」先行上映&トークショー
日時：2021年12月11日（土）18:00開演
会場：東京都 新宿バルト9
出演：斎賀みつき（リチャード役）、緑川光（ヘンリー役）、速水奨（ヨーク公爵リチャード役）
TVアニメ「薔薇王の葬列」
放送情報
TOKYO MX：2022年1月9日（日）より毎週日曜日22:30～
BS11：2022年1月11日（火）より毎週火曜日24:00～
サンテレビ：2022年1月9日（日）より毎週日曜23:30～
KBS京都：2022年1月9日（日）より毎週日曜日23:30～
スタッフ
原作：菅野文『薔薇王の葬列』（秋田書店「月刊プリンセス」連載）
原案：ウィリアム・シェイクスピア『ヘンリー六世』『リチャード三世』
監督：鈴木健太郎
シリーズ構成・脚本：内田裕基
キャラクターデザイン：橋詰力
美術監督：泉健太郎
色彩設計：店橋真弓
撮影監督：高橋昭裕
音響監督：岩浪美和
音楽：大谷幸
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：J.C.STAFF
キャスト
リチャード：斎賀みつき
ヘンリー：緑川光
ヨーク公爵リチャード：速水奨
エドワード：鳥海浩輔
ジョージ：内匠靖明
ウォリック伯爵：三上哲
ケイツビー：日野聡
マーガレット王妃：大原さやか
エドワード王太子：天崎滉平
アン：鈴代紗弓
イザベル：真野あゆみ
エリザベス：伊藤静
セシリー：久川綾
ナレーション：大塚芳忠
※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。
(c)菅野文（秋田書店）／薔薇王の葬列製作委員会