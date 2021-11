テレビ東京によるアニメ作品のイベント「アニメJAM2021」が12月26日に開催決定。配信プラットフォーム・ミクチャにて配信される。

「アニメJAM」はテレビ東京で放送された、または放送中のアニメ作品の声優や主題歌アーティストが集合するイベント。2014年に第1回が開催され、今年で8回目の開催を迎える。「アニメJAM2021」には声優20人、アーティスト7組が勢揃い。大高忍原作によるTVアニメ「オリエント」から武蔵役の内田雄馬、鐘巻小次郎役の斉藤壮馬、服部つぐみ役の高橋李依、武田尚虎役の日野聡、TVアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」から新多シン役の津田美波、碓氷アブト役の鬼頭明里、スマット役の福山潤、TVアニメ「takt op.Destiny」から朝雛タクト役の内山昂輝、運命役の若山詩音、アンナ・シュナイダー役の本渡楓、巨人役の伊藤美来、レニー役の日野、TVアニメ「ワッチャプリマジ!」から陽比野まつり役の廣瀬千夏、みゃむ役の小池理子、弥生ひな役の内田彩、チムム役の引坂理絵、心愛れもん役の鈴木杏奈、きゃろん役の吉河順央が出演する。さらに10周年記念作品としてアニメ「SKET DANCE」からボッスン役の吉野裕行、ヒメコ役の白石涼子、スイッチ役の杉田智和も参加する。

また「アニメJAM」出演作品の横断企画として、Twitterでの視聴者参加型の企画も予定。さらにアーティストの生配信ライブも行われ、大西亜玖璃、ChouCho、Beverly、三重野瞳、みゆはん、安野希世乃、鈴木杏奈が楽曲を披露する。併せて各出演作品の主演キャスト陣、アーティストからの意気込みコメントも到着した。アーカイブ視聴付きの配信チケットは、本日18時よりチケットぴあ、イープラス、ミクチャにて販売中。

内田雄馬(「オリエント」武蔵役)コメント

「アニメJAM」がくると今年ももう終わりなんだなぁと感じますね!

今回は「オリエント」で出演させていただきます。放送が楽しみになるようにたくさんお話ししたいです!

ぜひ一緒に盛り上がりましょう!

津田美波(「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」新多シン役)コメント

「アニメJAM2021」に『新幹線変形ロボ シンカリオンZ』新多シン役として出演させていただきます!

どんな企画にも新幹線のように……応えられるはず! もうすぐ年越しですしワクワクした気分で楽しみましょう!

吉野裕行(「SKET DANCE」ボッスン役)コメント

10年ぶりー!?お久しぶりのスケット団ッス!「アニメJAM2021」もあの頃と変わらずの熱量で楽しむぞー!!

内山昂輝(「takt op.Destiny」朝雛タクト役)コメント

既に観たことある方にも、まだ未見の方にも、『takt op.Destiny』の魅力をお伝えできるように頑張ります。

よろしくお願いします。

廣瀬千夏(「ワッチャプリマジ!」陽比野まつり役)コメント

「アニメJAM2021」とっても楽しみです! お祭りだー!

「ワッチャプリマジ!」の仲間達と一緒にみなさんにワッチャを沢山と届けられたらと思います! みーんな“マジ”なので!

いっぱいいっぱいワチャワチャしていきましょー!

大西亜玖璃コメント

夢だったアニメ主題歌を皆さんに披露する機会を頂けてとても光栄に思います!

そして、「精霊幻想記」の主題歌を担当できたからこその楽曲なので、

緊張しますが自信を持って楽しみたいと思います。

鈴木杏奈コメント

「アニメJAM 2021」に出演させていただけること、とっても嬉しいです!アーティストとしても「ワッチャプリマジ!」チームとしても、当日は全力で皆さんと一緒に楽しみたいと思っています!よろしくお願い致します!

ChouChoコメント

こんにちは、ChouChoです。

アニメJAMに初出演、嬉しいです!配信ということで、皆さんと直接はお会いできないですが、心を込めて歌わせていただきます♪よろしくお願いします!

Beverlyコメント

今年も「アニメJAM」に参加させていただけることになり、とても嬉しいです!

私は日本のアニメの大ファンなので、テーマソングを歌うことができた時は心の底から感動しました。

今年はオンラインということですが、歌の力でみなさんが楽しい時間を過ごせるように、そして近くに感じてもらえるように頑張って歌います!See you! See you on Anime Jam 2021!!

みゆはんコメント

初めての「アニメJAM」、緊張しますがとても楽しみにしています。

配信でも楽しんでいただけるように精一杯自分も楽しんで最高のパフォーマンスを皆様にお届けする事が出来たらと思います。

みなさんにとって素敵なボクシングデーになりますように。

三重野瞳コメント

テレビ東京さんのアニメで育ってきた三重野です。

みんなのところに届くよう、愛と心を込めて、全力で歌わせていただきます!

一緒に、2021年の楽しい思い出をひとつ、増やしましょう。

安野希世乃コメント

「アニメJAM 2021」に出演させて頂きます! 今回は2017年ぶりの参加となります。

ほくほく。嬉しいな。「異世界食堂」が繋いでくれたご縁を噛みしめ、抱きしめ。

みなさまととびっきりの美味しい時間を過ごせますように!

「アニメJAM2021」

配信日程:2021年12月26日(日)19:00~

視聴期間:2021年12月26日(日)19:00~2022年1月2日(日)23:59

配信プラットフォーム:ミクチャ

料金:4200円

出演キャスト

TVアニメ「オリエント」

内田雄馬(武蔵役)、斉藤壮馬(鐘巻小次郎役)、高橋李依(服部つぐみ役)、日野聡(武田尚虎役)

TVアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」

津田美波(新多シン役)、鬼頭明里(碓氷アブト役)、福山潤(スマット役)

アニメ「SKET DANCE」

吉野裕行(ボッスン役)、白石涼子(ヒメコ役)、杉田智和(スイッチ役)

TVアニメ「takt op.Destiny」

内山昂輝(朝雛タクト役)、若山詩音(運命役)、本渡楓(アンナ・シュナイダー役)、伊藤美来(巨人役)、日野聡(レニー役)

アニメ「ワッチャプリマジ!」

廣瀬千夏(陽比野まつり役)、小池理子(みゃむ役)、内田彩(弥生ひな役)、引坂理絵(チムム役)、鈴木杏奈(心愛れもん役)、吉河順央(きゃろん役)

出演アーティスト

大西亜玖璃、鈴木杏奈、ChouCho、Beverly、三重野瞳、みゆはん、安野希世乃

(c)大高忍・講談社/「オリエント」製作委員会 (c)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z・TX (c)篠原健太/集英社・開盟学園生活支援部・テレビ東京 (c)DeNA/タクトオーパスフィルハーモニック (c)T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PM製作委員会