TVアニメ「錆喰いビスコ」の放送開始日が2022年1月10日に決定。併せてPV第2弾が公開された。

瘤久保慎司による同名小説を原作とする「錆喰いビスコ」。すべてを錆びつかせる“錆び風”が吹き荒れる日本を舞台に、人々から忌避される“キノコ守り”の少年・赤星ビスコと美貌の少年医師・猫柳ミロという、愛する者を救うため手を取った2人の冒険が描かれる。PV第2弾ではオープニングテーマであるJUNNAの「風の音さえ聞こえない」が解禁に。さらにエンディングテーマが、鈴木崚汰演じるビスコと花江夏樹演じるミロによる楽曲「咆哮」となることも明かされた。TVアニメは2022年1月よりTOKYO MXほかで放送予定だ。

TVアニメ「錆喰いビスコ」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月10日（月）より毎週月曜日24:30～

読売テレビ：2022年1月10日（月）より毎週月曜日25:59～

BS11：2022年1月10日（月）より毎週月曜日24:30～

配信情報

ABEMA：2022年1月10日（月）より毎週月曜日24:30～

スタッフ

原作：瘤久保慎司『錆喰いビスコ』（電撃文庫刊）

原作イラスト：赤岸K

原作世界観イラスト：mocha

監督：碇谷敦

副監督：又賀大介

シリーズ構成・脚本：村井さだゆき

キャラクターデザイン：浅利歩惟、碇谷敦

総作画監督：浅利歩惟、井川典恵

メインアニメーター：松原豊、河合桃子、豆塚あす香、竹知仁美

動画監督：張逸暉

美術監督：三宅昌和

美術・クリーチャー設定：曽野由大

色彩設計：千葉絵美

撮影監督：高木翼

編集：木村祥明

音楽：上田剛士（AA=）、椿山日南子

音楽制作：フライングドッグ

音響監督：小泉紀介

アニメーション制作：OZ

題字：蒼喬

キャスト

赤星ビスコ：鈴木崚汰

猫柳ミロ：花江夏樹

猫柳パウー：近藤玲奈

大茶釜チロル：富田美憂

ジャビ：斎藤志郎

黒革：津田健次郎

(c)2021 瘤久保慎司/KADOKAWA/錆喰いビスコ製作委員会