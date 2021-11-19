TVアニメ「錆喰いビスコ」の放送開始日が2022年1月10日に決定。併せてPV第2弾が公開された。
瘤久保慎司による同名小説を原作とする「錆喰いビスコ」。すべてを錆びつかせる“錆び風”が吹き荒れる日本を舞台に、人々から忌避される“キノコ守り”の少年・赤星ビスコと美貌の少年医師・猫柳ミロという、愛する者を救うため手を取った2人の冒険が描かれる。PV第2弾ではオープニングテーマであるJUNNAの「風の音さえ聞こえない」が解禁に。さらにエンディングテーマが、鈴木崚汰演じるビスコと花江夏樹演じるミロによる楽曲「咆哮」となることも明かされた。TVアニメは2022年1月よりTOKYO MXほかで放送予定だ。
TVアニメ「錆喰いビスコ」
放送情報
TOKYO MX：2022年1月10日（月）より毎週月曜日24:30～
読売テレビ：2022年1月10日（月）より毎週月曜日25:59～
BS11：2022年1月10日（月）より毎週月曜日24:30～
配信情報
ABEMA：2022年1月10日（月）より毎週月曜日24:30～
スタッフ
原作：瘤久保慎司『錆喰いビスコ』（電撃文庫刊）
原作イラスト：赤岸K
原作世界観イラスト：mocha
監督：碇谷敦
副監督：又賀大介
シリーズ構成・脚本：村井さだゆき
キャラクターデザイン：浅利歩惟、碇谷敦
総作画監督：浅利歩惟、井川典恵
メインアニメーター：松原豊、河合桃子、豆塚あす香、竹知仁美
動画監督：張逸暉
美術監督：三宅昌和
美術・クリーチャー設定：曽野由大
色彩設計：千葉絵美
撮影監督：高木翼
編集：木村祥明
音楽：上田剛士（AA=）、椿山日南子
音楽制作：フライングドッグ
音響監督：小泉紀介
アニメーション制作：OZ
題字：蒼喬
キャスト
赤星ビスコ：鈴木崚汰
猫柳ミロ：花江夏樹
猫柳パウー：近藤玲奈
大茶釜チロル：富田美憂
ジャビ：斎藤志郎
黒革：津田健次郎
(c)2021 瘤久保慎司/KADOKAWA/錆喰いビスコ製作委員会