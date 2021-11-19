年末恒例の大型特番「第63回 輝く！日本レコード大賞」が12月30日（木）17:30からTBS系で4時間半にわたり放送される。
今年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」にはAKB48、Awesome City Club、純烈、Da-iCE、DA PUMP、NiziU、乃木坂46、氷川きよし、三浦大知、LiSAがノミネート。また新人賞はINI、TAEKO、マカロニえんぴつ、望月琉叶、特別賞はAdo、Bank Band、松本隆、YOASOBIが受賞した。また「最優秀歌唱賞」には東京2020オリンピック開会式で国歌独唱したMISIAが、「特別国際音楽賞」には昨年に引き続き2年連続BTSが選ばれている。
TBS系「第63回 輝く！日本レコード大賞」
2021年12月30日（木）17:30～22:00
受賞者 / 受賞作品（五十音順）
優秀作品賞
・AKB48「根も葉もRumor」
・Awesome City Club「勿忘」
・純烈「君がそばにいるから」
・Da-iCE「CITRUS」
・DA PUMP「Dream on the street」
・NiziU「Take a picture」
・乃木坂46「ごめんねFingers crossed」
・氷川きよし「Happy!」
・三浦大知「Backwards」
・LiSA「明け星」
新人賞
・INI
・TAEKO
・マカロニえんぴつ
・望月琉叶
最優秀歌唱賞
・MISIA
特別賞
・Ado
・Bank Band
・松本隆
・YOASOBI
特別国際音楽賞
・BTS
日本作曲家協会選奨
・竹島宏
特別功労賞
・川口真
・小林亜星
・酒井政利
・坂本スミ子
・ジェリー藤尾
・すぎやまこういち
・寺内タケシ