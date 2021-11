SEVENTEENが昨日11月18日に配信ライブ「SEVENTEEN CONCERT <POWER OF LOVE> JAPAN EDITION」を開催した。

今年5月からさまざまな“愛”を歌うプロジェクト「Power of 'Love'」を展開してきたSEVENTEEN。日本向けに行われた本公演では、「Power of 'Love'」を締めくくるべく12月8日に日本でリリースされるシングル「あいのちから」のパフォーマンスがお披露目された。配信ライブだからこそできるAR演出を経て、登場したSEVENTEENは「Crush」でライブをスタート。さっそくキレのあるパフォーマンスでCARAT(SEVENTEENファンの呼称)を魅了する。「Anyone」ではレーザーや花火がステージを彩る中、一糸乱れぬ群舞を披露。WOOZIがギターでタッピングをするなど華麗なプレイを見せたあと、11人は大勢のダンサーを従えて「CLAP」をエネルギッシュにパフォーマンスした。

11人がこの日のために準備してきたという日本語中心のMCもこのライブの見どころに。「CARATちゃんに会いたかった」と日本語で盛り上がり、オリコン週間アルバムランキングでアルバム「Attacca」が1位に輝き、アルバムが5作連続で週間チャート首位を獲得したことへの感謝を「ありがとうございます!」とCARATに伝えた。そして感謝の気持ちを込めたプレゼントとして、今は中国で活動しているTHE 8とJUNとの中継を結ぶ。「元気だった?」「現場には行けないですけど画面越しでCARATにご挨拶できればと思いました」とやり取りを交わし、HOSHIは「違う空間にいてもつながっているような感覚だったし、CARATともつながっているような感じがする。これが“POWER OF LOVE”なんじゃないのでしょうか?」と手でハートマークを作った。11人はHOSHIとDKで考案したという「POWER OF LOVE」ポーズをCARATにレクチャーしたあと、「Power of 'Love'」プロジェクトの楽曲「Ready to love」を披露。さわやかなサウンドに乗せて躍動感のあるパフォーマンスを繰り広げた。

書斎のようなセットの中でWONWOOが歌い始めたのは「Crazy in Love」。代わる代わる登場するメンバーをカメラが追うという、配信ライブだからこその演出で楽曲の世界観を表現した。JOSHUA、JUN、THE 8、VERNONのユニット曲「Network Love」では、JUNとTHE 8の映像とJOSHUAとVERNONのダンスがシンクロ。女性ダンサーを従えた華やかなステージングで魅せた。続く「Fast Pace」では、SEVENTEENが女性ダンサーと絡み合いながらセクシーなダンスを繰り広げる。MINGYUとWONWOOはユニット曲「Bittersweet」で艶っぽい歌声を響かせた。

ダンスを踊らず歌に専念した「I Wish」と「Home -Japanese ver.-」では、11人の温かみのある歌声が響く。日本語楽曲「ひとりじゃない」のパフォーマンスは、JOSHUAのパートでスタート。11人が秋色のファッションに身を包み、優しい笑顔を見せながらCARATに歌声を届けた。

ユニット曲のコーナーでは、JEONGHAN、JOSHUA、SEUNGKWAN、WOOZI、DKのボーカルメンバーが「Same dream, same mind, same night」「20 -Japanese ver.-」を披露し、甘い歌声で美しいハーモニーを紡ぐ。DINOはソロ曲「Last Order」のパフォーマンスで強烈な存在感を放ち、HOSHIも鉄製のフレームがいくつも配置されたステージでダンサーたちとコンビネーションダンスを繰り広げながら「Spider」をクールに歌い、楽曲の世界にCARATを誘った。

ヒップホップチームのS.COUPS、WONWOO 、MINGYU、VERNONは「Chilli -Japanese ver.-」「GAM3 BO1」でチルなムードを作り上げる。そこに7人が合流すると彼らは「Snap Shoot -Japanese ver.-」をパフォーマンス。キャッチーな振り付けでキュートな魅力を振りまいた。ビジューの付いたデニム衣装に着替えた11人はトロピカルサウンドの「My My」で、冒頭でレクチャーした「POWER OF LOVE」ポーズを一列に並んで披露。「Heaven's Cloud」で美しいハーモニーを響かせたあとは、「CARATちゃんは、BEAUTIFUL!!」と絶叫し「BEAUTIFUL」のパフォーマンスにつなぐ。笑顔あふれるステージの中でも特にハイテンションで踊っていたHOSHIは「CARATの皆さんの愛ですね!」とはしゃぎ、MINGYUは「これが“あいのちから”ですね。オフライン公演をやるときが心配」と笑った。

HOSHIが「(新型コロナウイルスの)状況が悪化する前は、僕たちドームツアーを準備していたんですよ。早く会いたいです」と言うと、SEUNGKWANは「でもいつか絶対ドームツアーをやりますから!」と力強く宣言。「絶対に会えますから」「本当にすぐに会いましょう」とCARATにメッセージを送ったあとは、11人でこの日のライブを振り返り、最後は「ROCK WITH YOU」でステージを締めくくった。

アンコールパートではWONWOOの「これは白い雪が降っていた日の僕たちの物語だ」というセリフで始まる新曲「あいのちから」が初披露された。「Power of 'Love'」を締めくくるスイートなウインターソングを歌い終えたHOSHIは「『POWER OF LOVE』コンサートのジャパンエディションで『あいのちから』を披露するのは意義深い。CARATちゃん、僕たちと暖かい冬を過ごしましょうね」とCARATに呼びかけた。1人ひとり挨拶をしてからSEVENTEENは「Thinkin' about you」「Left & Right」をにぎやかに披露。ラストを飾った「All My Love」では、HOSHIがTHE 8とJUNのうちわを手に歌った。

「SEVENTEEN CONCERT <POWER OF LOVE>」は残すところ11月21日の「LOVE」公演のみ。チケットはWeverse Shopで販売されている。

SEVENTEENコメント

DK

今日は楽しかったですか? 僕もCARATの皆さんと一緒に笑うことができて本当に幸せでした。遠くからいつも応援してくれているCARATの皆さん早く会いに行きたいです。その日まで元気で笑いながら過ごしてください。CARATの皆さんは僕たちの“あいのちから”です。SEVENTEENとCARATは素敵な愛ですね。これからもこの素敵な愛を続けていきましょう。

DINO

CARATの皆さん、大切な時間を僕たちに費やしてくれてありがとうございます。皆さんのために準備した舞台をどのように観てくださったかわかりませんが、僕たちは最善を尽くしました。次は日本で皆さんと直接お会いすることに期待しています。最後に言いたいことがあります。僕の存在の理由はCARATです。ありがとうございます。

MINGYU

CARATの皆さんお疲れさまでした。いつもSEVENTEENのそばにいてくれて、僕のそばにいてくれて本当にありがとうございます。皆さんのおかげで僕たちSEVENTEENはいつも幸せです。そして新曲「あいのちから」もたくさん応援してください。SEVENTEENはこれからもがんばります。たくさん応援して愛してください。

JOSHUA

CARATの皆さん時間を作って僕たちのコンサートを一緒に楽しんでくださってありがとうございます。お互い直接会えない時間が長くなってくるけど、もうすぐ会えることを信じています。今日は僕たちのコンサートを一緒に楽しんでくださってありがとうございます。とっても愛しています。もうすぐ会えるということを覚えていてください。I love you!

HOSHI

CARATの皆さん、本当に会いたいです。いろんな状況があって、ひさしぶりに日本コンサートをすることになりました。来年は必ずドームツアーでCARATの皆さんに会えることを信じています。日本のオリジナル曲のステージを実際にお見せして一緒に盛り上がりたいです。お忙しいところ今日は観てくださって本当にありがとうございます。CARATの皆さんいつも本当にホランへ!

S.COUPS

CARATの皆さん楽しかったですか? 今年、僕たちは“あいのちから”について語ってきました。今日披露した「あいのちから」で僕たちは最後の締めくくりをしようと思っています。僕もまた今年、愛が持っている力についてたくさん学ぶことができました。CARATの皆さんは自分自身を愛することを最も重要に考えてくださればと思います。これからも僕たち、そしてCARATのみんなにも厳しい状況はやってくると思うけど、自分自身を愛してまたお互いを愛せばすべて乗り越えていけると思います。僕は僕自身よりもCARATの皆さんを愛しています。

WOOZI

CARATの皆さんありがとうございます。寂しい時間が冷たい波になって心を痛めても、この時間にも僕たちが知らないところでは美しい花が咲いているようにドアの隙間から差し込む小さな希望の光をなくしてはいない。僕たちはみんな花が咲く日を待っているのです。温かい“あいのちから”がCARATの皆さんは“ひとりじゃない”と証明してくれると思います。いつもありがとうございます。

JEONGHAN

今日のコンサートは本当に楽しかったです。JAPAN EDITIONの準備をしながら以前日本でコンサートをしたときのことをたくさん思い出しました。CARATの皆さんにもうすぐ会えると思うので、次は直接会ってライブができたらうれしいです。皆さんいつも愛してます。次に会うまで元気でね。ハニへ!

WONWOO

楽しんでくださってありがとうございます。CARATの皆さんのおかげでいつも楽しく活動しています。これからもCARATの皆さんのために音楽活動をしていきます。これからもよろしくお願いします。

VERNON

僕たちのコンサートに参加してくださってありがとうございます。いち早くこの状況から抜け出して皆さんの前で公演ができる日を楽しみにしています。その日まで僕たちもCARATもみんな安全に。今日は本当にありがとうございます。とても楽しかったです。会いたいです。またすぐに会いましょう。元気に過ごしてください。

SEUNGKWAN

こうやって最後のコメントをするとき、日本のCARATの皆さんがハートがいっぱいの目で僕を見てくれたのですが、それを見れない今の現実がとても悲しいです。それでも皆さんはおうちでうちわを持ちながら一緒に観ていますよね。僕が小さな癒やしのメッセージを準備しました。CARATの皆さんコンサートで直接会えなくて寂しいですよね。僕たちもとても寂しいです。今回のコンサートはCARATの皆さんにもうすぐ会える日がくるという希望を持って準備しました。今回のコンサートがCARATの皆さんの励みになったらうれしいです。次のコンサートではCARATの皆さんの応援を直接聞きたいです。SEVENTEENとCARAT、もう少しがんばりましょう。ファイティン!

「SEVENTEEN CONCERT <POWER OF LOVE> JAPAN EDITION」2021年11月18日 セットリスト

01. INTRO+Crush

02. Anyone

03. CLAP

04. Ready to love

05. Crazy in Love

06. Network Love / JOSHUA, JUN, THE 8, VERNON

07. Fast Pace

08. Bittersweet / MINGYU, WONWOO

09. I Wish

10. Home -Japanese ver.-

11. INTRO+ひとりじゃない

12. Same dream, same mind, same night / JEONGHAN、JOSHUA、SEUNGKWAN、WOOZI、DK

13. 20 -Japanese ver.- / JEONGHAN、JOSHUA、SEUNGKWAN、WOOZI、DK

14. Last Order / DINO

15. Spider / HOSHI

16. Chilli -Japanese ver.- / S.COUPS、WONWOO、MINGYU、VERNON

17. GAM3 BO1 / S.COUPS、WONWOO、MINGYU、VERNON

18. Snap Shoot -Japanese ver.-

19. My My

20. Heaven's Cloud

21. BEAUTIFUL

22. INTRO+Rock with you

<アンコール>

23. あいのちから

24. Thinkin' about you

25. Left & Right

26. All My Love