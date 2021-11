祝！大谷翔平選手MVP！ローソンにてフレーム切手セット発売！

大谷翔平選手のMLB 2021年アメリカン・リーグMVP受賞を受けて、2021年11月20日(土)より「プレミアムフレーム切手セット」の発売が決定した。

今シーズンのMLBで、投げては9勝、打ってはホームラン46本と、これまでの常識を覆し新たな扉を開く大活躍を果たした、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手。

日本人MLB選手としては20年ぶりの快挙であり、野球選手として最高の栄誉であるMVP受賞を記念した、豪華な永久保存版の「大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」を予約発売する。

商品内容は、フレーム切手(84円切手〈シールタイプ〉 5枚)×1シート、プレミアム箔押しホルダー×1個、プレミアム箔押し大型ポストカード×8枚(8種)、プレミアムフェイスタオル×1枚。なお、フレーム切⼿シートは「郵便局版」と「ローソン版」の2種類あり、そのほかは共通仕様となる。

大快挙を記念した「大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」に注目だ!

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

※商品デザイン及び写真はイメージ。実際の商品とは異なる場合あり。

※「フレーム切手」は日本郵便の登録商標です。